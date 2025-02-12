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Дедов оценил перспективы отношений России и Ирана

Дедов оценил перспективы отношений России и Ирана - 12.02.2025, ПРАЙМ

Дедов оценил перспективы отношений России и Ирана

Отношения Тегерана и Москвы настолько прочны, что вряд ли события, произошедшие за минувший год в регионе Ближнего Востока, могут нанести им ущерб, перспектива... | 12.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-12T07:20+0300

2025-02-12T07:20+0300

2025-02-12T07:20+0300

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ТЕГЕРАН, 12 фев - ПРАЙМ. Отношения Тегерана и Москвы настолько прочны, что вряд ли события, произошедшие за минувший год в регионе Ближнего Востока, могут нанести им ущерб, перспектива отношений РФ и ИРИ - укрепление этих отношений и реализация различных проектов, заявил в интервью РИА Новости посол России в Иране Алексей Дедов. "Что касается влияния ближневосточных событий, тут я бы отметил, что наши (России - ред.) отношения с Ираном имеют настолько прочную фундаментальную основу, что вряд ли какие-то события вовне могут нанести этим отношениям ущерб", - сказал посол, отвечая на вопрос корреспондента о возможном влиянии на отношения двух стран событий, произошедших в регионе Ближнего Востока за последний год. Дедов отметил, что подписанный в январе договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве является важнейшим этапом в истории отношений Тегерана и Москвы. "Он во многом фиксирует тот продвинутый уровень отношений, который мы уже достигли за последние годы, и прокладывает путь на будущее, поскольку определяет магистральные направления развития нашего сотрудничества", - подчеркнул посол. По его словам, перспектива отношений двух стран - "их дальнейшее укрепление, развитие по различным направлениям, реализация конкретных проектов и, естественно, многое-многое другое". Президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан после переговоров в Кремле 17 января подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве двух стран. Этот документ заменил Договор об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества между РФ и ИРИ, подписанный еще в 2001 году. Работа над новым договором велась с 2022 года, в июне 2024 года стало известно, что стороны согласовали его текст. Как отметили в Кремле, этот документ отражает выход двусторонних связей на новый уровень.

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россия, мировая экономика, тегеран, иран, москва, владимир путин