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В России выросли долги за электроэнергию на розничном рынке

В России выросли долги за электроэнергию на розничном рынке - 12.02.2025, ПРАЙМ

В России выросли долги за электроэнергию на розничном рынке

Задолженность на розничном рынке электроэнергии в России за 2024 год составила 343,3 миллиарда рублей, что на 21,5 миллиарда рублей больше, чем годом ранее,... | 12.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-12T16:58+0300

2025-02-12T16:58+0300

2025-02-12T16:58+0300

энергетика

россия

бизнес

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МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Задолженность на розничном рынке электроэнергии в России за 2024 год составила 343,3 миллиарда рублей, что на 21,5 миллиарда рублей больше, чем годом ранее, сообщил первый заместитель председателя правления "Центра финансовых расчетов" (ЦФР, структура "Совета рынка") Дмитрий Чернов. "Прирост задолженности на розничном рынке за 2024 год составил 21,5 миллиарда рублей, и на 1 января 2025 года мы вышли на уровень задолженности на розничном рынке в 343,3 миллиарда рублей", - сказал Чернов. Уровень расчётов за электроэнергию на розничных рынках по итогам года составил 99,3%, что на 0,4 процентных пункта ниже, чем годом ранее, следует из презентации ассоциации НП "Совет рынка", объединяющей участников рынка электроэнергии в РФ. Также в ассоциации добавили, что среди групп граждан лучшие показатели по выплатам задолженностей продемонстрировали бюджетные потребители (чья оплата электроэнергии финансируется за счет госбюджета) и сельхозпроизводители. А лидерами платёжной дисциплины стали потребители Центрального федерального округа, где уровень расчётов по итогам года составил 100%, а общая сумма задолженности за электроэнергию снизилась на 2,586 миллиарда рублей.

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россия, бизнес