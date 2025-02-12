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Доллар дешевеет к евро перед публикацией данных об инфляции в США - 12.02.2025, ПРАЙМ
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Доллар дешевеет к евро перед публикацией данных об инфляции в США
Доллар дешевеет к евро перед публикацией данных об инфляции в США - 12.02.2025, ПРАЙМ
Доллар дешевеет к евро перед публикацией данных об инфляции в США
Стоимость доллара к евро снижается, а к иене - растёт перед публикацией данных об инфляции в США, которая, по ожиданиям, не меняется последний месяц,... | 12.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-12T12:28+0300
2025-02-12T12:28+0300
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МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Стоимость доллара к евро снижается, а к иене - растёт перед публикацией данных об инфляции в США, которая, по ожиданиям, не меняется последний месяц, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 12.15 мск курс доллара к иене растёт до 153,45 иены с уровня прошлого закрытия в 152,46 иены за доллар, курс евро к доллару увеличивается до 1,0370 доллара с 1,0362 доллара за евро на прошлом закрытии. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимается на 0,06%, до 107,99 пункта. Позднее в среду будет опубликован индекс потребительских цен в США. Аналитики считают, что годовая инфляция в стране по итогам января осталась на уровне прошлого года - 2,9%. Трейдеры также обращают внимание на комментарий главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, который накануне выступил перед банковским комитетом конгресса. Пауэлл отметил, что нет необходимости спешить с изменением монетарной политики. Позднее в среду глава ФРС выступит и перед комитетом по финансовым услугам.
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доллар, рынки, торги, сша
Экономика, доллар, Рынки, Торги, США
12:28 12.02.2025
 
Доллар дешевеет к евро перед публикацией данных об инфляции в США

Стоимость доллара к евро снижается перед публикацией данных об инфляции в США

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкДенежные купюры США
Денежные купюры США - ПРАЙМ, 1920, 12.02.2025
© РИА Новости . Нина Зотина
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МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Стоимость доллара к евро снижается, а к иене - растёт перед публикацией данных об инфляции в США, которая, по ожиданиям, не меняется последний месяц, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.15 мск курс доллара к иене растёт до 153,45 иены с уровня прошлого закрытия в 152,46 иены за доллар, курс евро к доллару увеличивается до 1,0370 доллара с 1,0362 доллара за евро на прошлом закрытии. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимается на 0,06%, до 107,99 пункта.
Позднее в среду будет опубликован индекс потребительских цен в США. Аналитики считают, что годовая инфляция в стране по итогам января осталась на уровне прошлого года - 2,9%.
Трейдеры также обращают внимание на комментарий главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, который накануне выступил перед банковским комитетом конгресса. Пауэлл отметил, что нет необходимости спешить с изменением монетарной политики. Позднее в среду глава ФРС выступит и перед комитетом по финансовым услугам.
 
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