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Доллар дешевеет к евро перед публикацией данных об инфляции в США

Доллар дешевеет к евро перед публикацией данных об инфляции в США - 12.02.2025, ПРАЙМ

Доллар дешевеет к евро перед публикацией данных об инфляции в США

Стоимость доллара к евро снижается, а к иене - растёт перед публикацией данных об инфляции в США, которая, по ожиданиям, не меняется последний месяц,... | 12.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-12T12:28+0300

2025-02-12T12:28+0300

2025-02-12T12:28+0300

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МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Стоимость доллара к евро снижается, а к иене - растёт перед публикацией данных об инфляции в США, которая, по ожиданиям, не меняется последний месяц, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 12.15 мск курс доллара к иене растёт до 153,45 иены с уровня прошлого закрытия в 152,46 иены за доллар, курс евро к доллару увеличивается до 1,0370 доллара с 1,0362 доллара за евро на прошлом закрытии. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимается на 0,06%, до 107,99 пункта. Позднее в среду будет опубликован индекс потребительских цен в США. Аналитики считают, что годовая инфляция в стране по итогам января осталась на уровне прошлого года - 2,9%. Трейдеры также обращают внимание на комментарий главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, который накануне выступил перед банковским комитетом конгресса. Пауэлл отметил, что нет необходимости спешить с изменением монетарной политики. Позднее в среду глава ФРС выступит и перед комитетом по финансовым услугам.

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