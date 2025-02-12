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СМИ: Египет недоволен заявлениями Израиля и США по Газе

СМИ: Египет недоволен заявлениями Израиля и США по Газе - 12.02.2025, ПРАЙМ

СМИ: Египет недоволен заявлениями Израиля и США по Газе

Власти Египта недовольны заявлениями официальных лиц Израиля и США по поводу переселения жителей Газы, сообщает телеканал Al Qahera News со ссылкой на... | 12.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-12T01:09+0300

2025-02-12T01:09+0300

2025-02-12T01:09+0300

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КАИР, 12 фев – ПРАЙМ. Власти Египта недовольны заявлениями официальных лиц Израиля и США по поводу переселения жителей Газы, сообщает телеканал Al Qahera News со ссылкой на египетские источники. Согласно источникам, власти Египта отвергают какой-либо план по выделению земли жителям сектора Газа и выступают против переселения населения палестинского полуэксклава. Как отмечают источники, Каир подчеркивает, что какое-либо решение должно гарантировать, что жители Газы останутся на своей земле. "Египет выражает недовольство заявлениями израильских и американских официальных лиц по этому вопросу", - говорится в сообщении телеканала. Во вторник президент США Дональд Трамп на открытой части встречи с королем Иордании Абдаллой II заявил, что США не будут покупать сектор Газа и тратить на это деньги налогоплательщиков, но он будет в американском владении. Также Трамп пообещал "правильные" шаги в отношении Газы и заявил, что рассчитывает на договоренности с Египтом. Ранее Трамп заявил, что США "возьмут под контроль" сектор Газа и будут отвечать за восстановительные работы в регионе, а также превратят его в "ближневосточную ривьеру" для всего мира. При этом он назвал нынешний сектор Газа "площадкой для сноса" и заявил, что его жителям стоит навсегда уйти в другие страны, предложив для их проживания в частности Иорданию или Египет. Он также не исключил, что США могут направить в Газу свою армию, и пообещал, что посетит сектор лично. Ранее республиканцы внесли в конгресс США законопроект о замене в официальных документах называния региона Западный берег на библейские "Иудею и Самарию". Палестинское движение ХАМАС осудило высказывание Трампа по поводу изгнания палестинцев из сектора Газа и установления американского контроля над анклавом. Посол Палестины в Москве Абдельхафиз Нофаль заявил, что Палестина против идеи президента США. Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар в ходе выступления в парламенте назвал сектор Газа "провальным экспериментом" и призвал прислушаться к идеям Трампа о переселении жителей анклава в другие страны.

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мировая экономика, общество , газа, сша, египет, дональд трамп, конгресс сша