https://1prime.ru/20250212/eks-prezident-854861973.html

Экс-президент Афганистана призвал открыть школы и университеты для девочек

Экс-президент Афганистана призвал открыть школы и университеты для девочек - 12.02.2025, ПРАЙМ

Экс-президент Афганистана призвал открыть школы и университеты для девочек

Экс-президент Афганистана Хамид Карзай вновь призвал власти страны открыть двери школ и университетов для девочек и женщин в связи с отмечаемым 11 февраля... | 12.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-12T07:45+0300

2025-02-12T07:45+0300

2025-02-12T07:45+0300

экономика

общество

афганистан

москва

оон

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/854861973.jpg?1739335500

МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Экс-президент Афганистана Хамид Карзай вновь призвал власти страны открыть двери школ и университетов для девочек и женщин в связи с отмечаемым 11 февраля Международным днем женщин и девочек в науке. Международный день женщин и девочек в науке - ежегодный праздник, учрежденный 22 декабря 2015 года Генеральной Ассамблеей ООН, для содействия полному и равному доступу и участию женщин в области технологий, инженерии и математики. "Отмечая этот день и важность построения самодостаточного и развитого Афганистана, я еще раз подчеркиваю, что школы и университеты должны быть вновь открыты для девочек, и этого желает каждая из наших соотечественниц", - написал он в своем аккаунте в соцсети Х. Карзай, отметив настоятельную необходимость равного доступа мужчин, мальчиков, женщин и девочек к различным областям науки, добавил, что это рассматривается как первое и главное условие обеспечения прогресса страны. По словам экс-президента, "наличие сообщества ученых и специалистов, включая мужчин и женщин, является фактором освобождения от внешней зависимости и первым шагом на пути к самодостаточности". С падением в 2021 году республиканского правительства и приходом к власти в Афганистане движения "Талибан" (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) власти Исламского эмирата Афганистан - ИЭА (самоназвание государства при нынешнем режиме) последовательно проводили регрессивные реформы в сфере образования, ограничивая доступ женщин и девочек к получению знаний. В настоящее время девочкам разрешено учиться в школах лишь до шестого класса включительно, а двери старших классов школ, лицеев, техникумов, университетов, причем как государственных, так и частных, закрыты для представительниц "слабого пола".

афганистан

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , афганистан, москва, оон