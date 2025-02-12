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Эксперт объяснил, почему пенсия россиян в марте будет меньше февральской

Эксперт объяснил, почему пенсия россиян в марте будет меньше февральской - 12.02.2025, ПРАЙМ

Эксперт объяснил, почему пенсия россиян в марте будет меньше февральской

Пенсия россиян в марте будет меньше февральской, поскольку в феврале они получат доплату к выплатам в виде доиндексации январской пенсии, рассказал РИА Новости... | 12.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-12T03:00+0300

2025-02-12T03:00+0300

2025-02-12T03:00+0300

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МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Пенсия россиян в марте будет меньше февральской, поскольку в феврале они получат доплату к выплатам в виде доиндексации январской пенсии, рассказал РИА Новости старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок. По данным Росстата, по итогам 2024 года инфляция в России составила 9,5%. При этом с 1 января страховые пенсии уже были увеличены на прогнозный уровень инфляции в 7,3%. Поэтому президент РФ Владимир Путин поручил дополнительно увеличить размер пенсий с января этого года. "В феврале размер пенсионных выплат будет выше, чем ожидается в марте. Это связано с тем, что в феврале вместе с ежемесячной пенсией за этот месяц пенсионерам была отправлена специальная доплата", - сказал Ляшок. Он объяснил, что поскольку доиндексация назначена с января, в феврале придет доплата недополученной в прошлом месяце пенсии. Решение по доиндексации пенсий затронет 39,3 миллиона российских пенсионеров. Средний размер страховой пенсии по старости составит около 24,9 тысячи рублей.

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