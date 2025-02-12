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Эксперт рассказал о мошенничестве в преддверии Дня святого Валентина

Эксперт рассказал о мошенничестве в преддверии Дня святого Валентина - 12.02.2025, ПРАЙМ

Эксперт рассказал о мошенничестве в преддверии Дня святого Валентина

Активность мошенников растет в преддверии Дня святого Валентина, среди самых распространенных схем – сообщения якобы от спа-салонов или ресторанов с обещанием... | 12.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-12T04:46+0300

2025-02-12T04:46+0300

2025-02-12T04:46+0300

бизнес

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МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Активность мошенников растет в преддверии Дня святого Валентина, среди самых распространенных схем – сообщения якобы от спа-салонов или ресторанов с обещанием приятного сюрприза от партнера, результатом которых становится хищение персональных данных, рассказал РИА Новости директор продукта "Защитник" МТС Андрей Бийчук. "С приближением праздников, таких как День святого Валентина, активность мошенников растет... Одной из наиболее распространенных схем являются сообщения, отправленные от неких "компаний" - например, спа-салонов или ресторанов. В сообщениях указывается, что ваша вторая половинка сделала для вас приятный сюрприз, а для подтверждения и активации подарка нужно перейти по ссылке или ввести некоторые персональные данные на фишинговых страницах", - сообщил он. Кроме того, появляется много предложений на "ночные распродажи". Мошенники могут отправить сообщения через мессенджеры или SMS, предлагая мнимые скидки на популярные товары именно в определенное время, создавая срочность. Также они рассылают информацию о "выигрыше романтического вечера на двоих". Обычно для получения "приза" необходимо доплатить небольшую сумму или предоставить персональные данные. "Это очередная ловушка - информация может быть использована мошенниками для кражи денег", - пояснил эксперт. По его словам, еще одной распространенной уловкой является телефонный звонок якобы от курьера. Мошенник, представившись сотрудником службы доставки, говорит, что клиенту отправили анонимный подарок, и просит назвать код из сообщения или перейти по ссылке, чтобы подтвердить адрес доставки. По этой ссылке может скрываться фишинговый сайт, через который мошенники получают доступ к личной информации, учетной записи на госуслугах и других сервисах.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, общество , москва, мтс