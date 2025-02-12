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В ЕС заявили о готовности к торговой войне с США

В ЕС заявили о готовности к торговой войне с США - 12.02.2025, ПРАЙМ

В ЕС заявили о готовности к торговой войне с США

Евросоюз готов к торговой войне с США, но американский президент Дональд Трамп не выиграл предыдущих, заявил евродепутат от Польши, бывший еврокомиссар Януш... | 12.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-12T01:03+0300

2025-02-12T01:03+0300

2025-02-12T01:03+0300

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ВАРШАВА, 12 фев – ПРАЙМ. Евросоюз готов к торговой войне с США, но американский президент Дональд Трамп не выиграл предыдущих, заявил евродепутат от Польши, бывший еврокомиссар Януш Левандовский в эфире радиостанции RMF FM. "Мы знаем, что Трамп не выиграл предыдущих таможенных войн и живет ностальгией рубежа веков, когда США жили за счет таможенных тарифов", - сказал Левандовский. "Мы готовы к войне, но не хотим ее. Трансатлантические связи необходимы перед лицом реальных угроз", - добавил он. При этом Левандовский назвал отношение Трампа к международным партнерам "купеческим". "Мы узнали Трампа во время его предыдущего срока. Одни слова он превращает в дела, другие - нет. Это купеческий способ отношения к международным отношениям", - сказал он. "Ответный вариант серьезно рассматривается, но если американцы выражают желание вести переговоры, есть и другие варианты. Мы можем выдержать эту войну, но зачем она нам? Торговые войны обедняют обе стороны", - заключил бывший еврокомиссар. Президент США Дональд Трамп в понедельник подписал указ о введении пошлин в размере 25% на все поставки в страну стали и алюминия. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС сожалеют в связи с решением США ввести пошлины, и пригрозила ответными мерами.

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мировая экономика, сша, польша, польша, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, ес