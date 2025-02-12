https://1prime.ru/20250212/es-854857676.html
В ЕС заявили о готовности к торговой войне с США
В ЕС заявили о готовности к торговой войне с США - 12.02.2025, ПРАЙМ
В ЕС заявили о готовности к торговой войне с США
Евросоюз готов к торговой войне с США, но американский президент Дональд Трамп не выиграл предыдущих, заявил евродепутат от Польши, бывший еврокомиссар Януш... | 12.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-12T01:03+0300
2025-02-12T01:03+0300
2025-02-12T01:03+0300
мировая экономика
экономика
сша
польша
польша
дональд трамп
урсула фон дер ляйен
ес
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/854857676.jpg?1739311399
ВАРШАВА, 12 фев – ПРАЙМ. Евросоюз готов к торговой войне с США, но американский президент Дональд Трамп не выиграл предыдущих, заявил евродепутат от Польши, бывший еврокомиссар Януш Левандовский в эфире радиостанции RMF FM.
"Мы знаем, что Трамп не выиграл предыдущих таможенных войн и живет ностальгией рубежа веков, когда США жили за счет таможенных тарифов", - сказал Левандовский.
"Мы готовы к войне, но не хотим ее. Трансатлантические связи необходимы перед лицом реальных угроз", - добавил он.
При этом Левандовский назвал отношение Трампа к международным партнерам "купеческим". "Мы узнали Трампа во время его предыдущего срока. Одни слова он превращает в дела, другие - нет. Это купеческий способ отношения к международным отношениям", - сказал он.
"Ответный вариант серьезно рассматривается, но если американцы выражают желание вести переговоры, есть и другие варианты. Мы можем выдержать эту войну, но зачем она нам? Торговые войны обедняют обе стороны", - заключил бывший еврокомиссар.
Президент США Дональд Трамп в понедельник подписал указ о введении пошлин в размере 25% на все поставки в страну стали и алюминия. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС сожалеют в связи с решением США ввести пошлины, и пригрозила ответными мерами.
сша
польша
польша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, сша, польша, польша, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, ес
Мировая экономика, Экономика, США, ПОЛЬША, Польша, Дональд Трамп, Урсула фон дер Ляйен, ЕС
В ЕС заявили о готовности к торговой войне с США
Левандовский: ЕС готов к торговой войне с США, но Трамп не выиграл предыдущих
ВАРШАВА, 12 фев – ПРАЙМ. Евросоюз готов к торговой войне с США, но американский президент Дональд Трамп не выиграл предыдущих, заявил евродепутат от Польши, бывший еврокомиссар Януш Левандовский в эфире радиостанции RMF FM.
"Мы знаем, что Трамп не выиграл предыдущих таможенных войн и живет ностальгией рубежа веков, когда США жили за счет таможенных тарифов", - сказал Левандовский.
"Мы готовы к войне, но не хотим ее. Трансатлантические связи необходимы перед лицом реальных угроз", - добавил он.
При этом Левандовский назвал отношение Трампа к международным партнерам "купеческим". "Мы узнали Трампа во время его предыдущего срока. Одни слова он превращает в дела, другие - нет. Это купеческий способ отношения к международным отношениям", - сказал он.
"Ответный вариант серьезно рассматривается, но если американцы выражают желание вести переговоры, есть и другие варианты. Мы можем выдержать эту войну, но зачем она нам? Торговые войны обедняют обе стороны", - заключил бывший еврокомиссар.
Президент США Дональд Трамп в понедельник подписал указ о введении пошлин в размере 25% на все поставки в страну стали и алюминия. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС сожалеют в связи с решением США ввести пошлины, и пригрозила ответными мерами.