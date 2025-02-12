https://1prime.ru/20250212/estoniya-854872462.html
В Эстонии заявили о готовности жителей к кризисам
В Эстонии заявили о готовности жителей к кризисам - 12.02.2025, ПРАЙМ
В Эстонии заявили о готовности жителей к кризисам
Почти половина населения Эстонии готова к кризисным ситуациям и способна самостоятельно справляться без электричества, воды и отопления в течение одной недели,... | 12.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-12T12:01+0300
2025-02-12T12:01+0300
2025-02-12T12:01+0300
энергетика
эстония
общество
https://cdnn.1prime.ru/img/84136/24/841362419_0:129:2401:1479_1920x0_80_0_0_d68af368a6c3d457dc8916bb272a1c57.jpg
МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Почти половина населения Эстонии готова к кризисным ситуациям и способна самостоятельно справляться без электричества, воды и отопления в течение одной недели, говорится в исследовании спасательного департамента, сообщает газета Postimees. "В январе 47% населения оценили свою или своей семьи готовность к возможной кризисной ситуации, такой как отключение электроэнергии или военные действия, как хорошую, из них только 6% – как очень хорошую", - приводит издание результаты исследования. Столько же опрошенных (47%) оценили свою готовность как плохую, из них 10% – как очень плохую. 6% респондентов затруднились с ответом. Отмечается, что чаще всего о своей готовности к кризисным ситуациям заявляли люди старше 50 лет, говорящие на эстонском языке, а также жители сельской местности. Как отмечает Postimees со ссылкой на эксперта по гражданской защите спасательного департамента Анни Алев, граждане Эстонии хорошо подготовились к возможному кризису во время выхода из международной энергосистемы БРЭЛЛ и теперь "те, кто готовился к худшему, лучше подготовлены и о многим другим неожиданным ситуациям". В июле 2024 года операторы энергосистем Литвы, Латвии и Эстонии официально уведомили Россию и Белоруссию о выходе из общей энергосистемы БРЭЛЛ к 8 февраля 2025 года.
https://1prime.ru/20250211/estoniya-854840259.html
эстония
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84136/24/841362419_128:0:2271:1607_1920x0_80_0_0_f7403517f90d5244c8ef2109eb33284c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
эстония, общество
Энергетика, ЭСТОНИЯ, Общество
В Эстонии заявили о готовности жителей к кризисам
Postimees: почти 50% жителей Эстонии готовы к кризисам
МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Почти половина населения Эстонии готова к кризисным ситуациям и способна самостоятельно справляться без электричества, воды и отопления в течение одной недели, говорится в исследовании спасательного департамента, сообщает газета Postimees.
"В январе 47% населения оценили свою или своей семьи готовность к возможной кризисной ситуации, такой как отключение электроэнергии или военные действия, как хорошую, из них только 6% – как очень хорошую", - приводит издание результаты исследования. Столько же опрошенных (47%) оценили свою готовность как плохую, из них 10% – как очень плохую. 6% респондентов затруднились с ответом.
Отмечается, что чаще всего о своей готовности к кризисным ситуациям заявляли люди старше 50 лет, говорящие на эстонском языке, а также жители сельской местности.
Как отмечает Postimees со ссылкой на эксперта по гражданской защите спасательного департамента Анни Алев, граждане Эстонии хорошо подготовились к возможному кризису во время выхода из международной энергосистемы БРЭЛЛ и теперь "те, кто готовился к худшему, лучше подготовлены и о многим другим неожиданным ситуациям".
В июле 2024 года операторы энергосистем Литвы, Латвии и Эстонии официально уведомили Россию и Белоруссию о выходе из общей энергосистемы БРЭЛЛ к 8 февраля 2025 года.
В Эстонии на базе у границы с Россией развернули подразделение армии США