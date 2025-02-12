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В Эстонии заявили о готовности жителей к кризисам

В Эстонии заявили о готовности жителей к кризисам - 12.02.2025, ПРАЙМ

В Эстонии заявили о готовности жителей к кризисам

Почти половина населения Эстонии готова к кризисным ситуациям и способна самостоятельно справляться без электричества, воды и отопления в течение одной недели,... | 12.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-12T12:01+0300

2025-02-12T12:01+0300

2025-02-12T12:01+0300

энергетика

эстония

общество

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МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Почти половина населения Эстонии готова к кризисным ситуациям и способна самостоятельно справляться без электричества, воды и отопления в течение одной недели, говорится в исследовании спасательного департамента, сообщает газета Postimees. "В январе 47% населения оценили свою или своей семьи готовность к возможной кризисной ситуации, такой как отключение электроэнергии или военные действия, как хорошую, из них только 6% – как очень хорошую", - приводит издание результаты исследования. Столько же опрошенных (47%) оценили свою готовность как плохую, из них 10% – как очень плохую. 6% респондентов затруднились с ответом. Отмечается, что чаще всего о своей готовности к кризисным ситуациям заявляли люди старше 50 лет, говорящие на эстонском языке, а также жители сельской местности. Как отмечает Postimees со ссылкой на эксперта по гражданской защите спасательного департамента Анни Алев, граждане Эстонии хорошо подготовились к возможному кризису во время выхода из международной энергосистемы БРЭЛЛ и теперь "те, кто готовился к худшему, лучше подготовлены и о многим другим неожиданным ситуациям". В июле 2024 года операторы энергосистем Литвы, Латвии и Эстонии официально уведомили Россию и Белоруссию о выходе из общей энергосистемы БРЭЛЛ к 8 февраля 2025 года.

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эстония, общество