https://1prime.ru/20250212/estoniya-854876626.html

Разведка Эстонии увидела угрозу в российских БПЛА

Разведка Эстонии увидела угрозу в российских БПЛА - 12.02.2025, ПРАЙМ

Разведка Эстонии увидела угрозу в российских БПЛА

Эстонская служба внешней разведки в своем ежегодном отчете отметила развитие технологий беспилотников в России, усмотрев в этом угрозу для безопасности Эстонии... | 12.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-12T14:10+0300

2025-02-12T14:10+0300

2025-02-12T14:12+0300

вооружения

технологии

эстония

россия

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МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Эстонская служба внешней разведки в своем ежегодном отчете отметила развитие технологий беспилотников в России, усмотрев в этом угрозу для безопасности Эстонии и НАТО. "Учитывая стремление России развивать и применять беспилотные технологии в своих вооруженных силах, угроза, которую представляют для Эстонии и НАТО российские разведывательные и ударные беспилотники, возрастет в ближайшее время", - утверждается в докладе эстонской внешней разведки на 2025 год, опубликованном на ее официальном сайте. Как полагают авторы документа, инициативы России в области развития технологии беспилотников, а также полученный в ходе конфликта на Украине опыт "обеспечат российским вооруженным силам прочные позиции в долгосрочном развертывании БПЛА". В последнее время на Западе все чаще звучат идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и РФ. В Кремле же отмечали, что Россия не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Россия остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

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технологии, эстония, россия