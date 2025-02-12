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Эстония готова предложить США редкоземельные металлы в обмен на помощь

Эстония готова предложить США редкоземельные металлы в обмен на помощь - 12.02.2025, ПРАЙМ

Эстония готова предложить США редкоземельные металлы в обмен на помощь

Эстония в обмен на помощь США готова предложить Вашингтону редкоземельные металлы, следует из заявления министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкны. | 12.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-12T16:38+0300

2025-02-12T16:38+0300

2025-02-12T16:43+0300

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МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Эстония в обмен на помощь США готова предложить Вашингтону редкоземельные металлы, следует из заявления министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкны. "Это в наших интересах. Это не в интересах Америки, а в наших интересах... Мы можем предложить США интересные, эффективные экономические отношения", - заявил министр в интервью телерадиокомпании ERR, комментируя слова журналиста о том, что, в случае, если в США захотят узнать, что Эстония может предложить в обмен на помощь, страна предложит американцам редкоземельные металлы. Кроме того, он согласился с тем, что эстонские компании могли бы добывать редкоземельные металлы, перерабатывать их, изготавливать из них продукцию, а затем продавать ее американцам. По словам Цахкны, эстонские власти в последнее время вели разговоры с США об этих полезных ископаемых "на абстрактном уровне". "Сначала нам нужно обо всем договориться в Эстонии, разработать стратегию, и эта стратегия должна предусматривать максимальную переработку полезных ископаемых в Эстонии", - подчеркнул он. При этом политик добавил, что речь идет необязательно об американских интересах. "Вопрос в том, кто сделает лучшее предложение, и я готов поспорить, что это будет гонка. Вы понимаете, моя позиция ясна. Нам не нужно постоянно ходить с протянутой рукой. Нам есть что дать, и мы можем назвать условия, исходя из своих интересов", - отметил министр. Он также рассказал, что Эстония получила "одну крупную инвестицию" в сфере редкоземельных металлов - речь идет о заводе "по производству магнитов на основе редкоземельных металлов с участием канадцев".

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эстония, сша