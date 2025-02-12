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ФАС одобрила покупку Тольяттинского комбината продуктов
ФАС одобрила покупку Тольяттинского комбината продуктов - 12.02.2025, ПРАЙМ
ФАС одобрила покупку Тольяттинского комбината продуктов
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала ходатайство АО "ЭФКО Продукты питания" на покупку 100% долей в уставном капитале Тольяттинского... | 12.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-12T10:06+0300
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МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала ходатайство АО "ЭФКО Продукты питания" на покупку 100% долей в уставном капитале Тольяттинского комбината пищевых продуктов (ТКПП), рассказали в ведомстве. "Служба рассмотрела ходатайство АО "ЭФКО Продукты питания" о даче согласия на приобретение 100% долей в уставном капитале ООО "ТКПП"... По мнению ведомства, сделка не приведет к ограничению конкуренции на рынке фасованного рафинированного подсолнечного масла", - говорится в сообщении. "Эфко" занимается переработкой масличных культур. В Алексеевке Белгородской области находятся производственный комплекс "Эфко" и штаб-квартира совета директоров компании, также у нее есть завод в Воронежской области.
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Экономика, Бизнес, РОССИЯ, ФАС РФ
ФАС одобрила покупку Тольяттинского комбината продуктов
ФАС одобрила покупку Тольяттинского комбината продуктов производителем "Эфко"
МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала ходатайство АО "ЭФКО Продукты питания" на покупку 100% долей в уставном капитале Тольяттинского комбината пищевых продуктов (ТКПП), рассказали в ведомстве.
"Служба рассмотрела ходатайство АО "ЭФКО Продукты питания" о даче согласия на приобретение 100% долей в уставном капитале ООО "ТКПП"... По мнению ведомства, сделка не приведет к ограничению конкуренции на рынке фасованного рафинированного подсолнечного масла", - говорится в сообщении.
"Эфко" занимается переработкой масличных культур. В Алексеевке Белгородской области находятся производственный комплекс "Эфко" и штаб-квартира совета директоров компании, также у нее есть завод в Воронежской области.
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