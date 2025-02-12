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ФАС направила запросы крупным ритейлерам о ценах на новые смартфоны Samsung

ФАС направила запросы крупным ритейлерам о ценах на новые смартфоны Samsung - 12.02.2025, ПРАЙМ

ФАС направила запросы крупным ритейлерам о ценах на новые смартфоны Samsung

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила запросы о ценах продажи новых смартфонов Samsung в "Мегафон", "Вымпелком", МТС, "Носимо" и... | 12.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-12T13:34+0300

2025-02-12T13:34+0300

2025-02-12T13:34+0300

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МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила запросы о ценах продажи новых смартфонов Samsung в "Мегафон", "Вымпелком", МТС, "Носимо" и "М.Видео-Эльдорадо", заявили РИА Новости в службе. Российские ритейлеры в начале февраля открыли продажи на смартфоны Samsung Galaxy S25. Цена варьируется от 99,99 тысячи рублей до 209,99 тысячи рублей. "Служба запросила информацию о поставщиках продукции и закупочных ценах, а также о ценах продажи смартфонов Samsung Galaxy S25... Соответствующие запросы служба направила в ПАО "Мегафон", ПАО "Вымпелком", ПАО "МТС", ООО "Носимо" и ООО "МВМ", - говорится в сообщении ФАС. Отмечается, что служба проанализирует предоставленную компаниями информацию. В случае выявления признаков нарушений антимонопольного законодательства ФАС России примет соответствующие меры реагирования. В пресс-службе группы "М.Видео-Эльдорадо" объяснили агентству, что стоимость устройств определяется глобальной рыночной конъюнктурой. В условиях высокой прозрачности цен потребители быстро находят самые выгодные предложения, что заставляет компании удерживать стоимость на минимально возможном уровне. "Нам неизвестно о какой-либо координации цен", - добавили там. В свою очередь в МТС рассказали РИА Новости, что цены устанавливаются исходя из планов компании по оборачиваемости и маржинальности, а также с учетом анализа конкурентной среды. В МТС сообщили РИА Новости, что получили запрос и изучают его. В "М.Видео-Эльдорадо" заверили, что компания находится в плотном взаимодействии с ФАС РФ и при поступлении запроса даст ответ в установленный срок. РИА Новости также направило запросы в "Мегафон" и "Вымпелком".

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