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В ФАС назвали "королей" рынка свинины
В ФАС назвали "королей" рынка свинины - 12.02.2025, ПРАЙМ
В ФАС назвали "королей" рынка свинины
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России установила компании, занимающие доминирующее положение на рынке свинины, в список в том числе вошли "Мираторг" и | 12.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-12T19:28+0300
2025-02-12T19:28+0300
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МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России установила компании, занимающие доминирующее положение на рынке свинины, в список в том числе вошли "Мираторг" и "Русагро", сообщили в пресс-службе ведомства. "Служба проанализировала товарные рынки в границах федеральных округов. По результатам проведенного анализа в 6 федеральных округах были выявлены компании, суммарные доли которых на соответствующих товарных рынках позволяют признать их положение доминирующим", - говорится в сообщении. По информации ведомства в Дальневосточном федеральном округе таковыми стали ГК "Русагро", ГК "Мираторг", ГК "Сибагро", в Северо-Кавказском – ООО "Гвардия", в Сибирском – ГК "Сибагро", ГК "Мираторг", ООО СПК "Чистогорский", в Уральском – ГК "Сибагро", ООО "Камский Бекон", ГК "Мираторг", в Центральном – ГК "Русагро", ГК "Мираторг", ООО "Знаменский СГЦ", в Южном – ООО "РКЗ-ТАВР". В ФАС России отмечает, что само по себе доминирующее положение "не является нарушением антимонопольного законодательства". "Вместе с тем компании, являющиеся лидерами рынка, должны проявлять социальную ответственность при формировании своей ценовой политики с целью снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства", - уточнили в службе. В службе напоминали, что злоупотребление доминирующим положением влечет применение мер административной ответственности, в том числе оборотных штрафов.
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фас рф, рынок, свинина
Экономика, ФАС РФ, Рынок, свинина
В ФАС назвали "королей" рынка свинины
ФАС РФ назвала компании, занимающие доминирующее положение на рынке свинины
МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России установила компании, занимающие доминирующее положение на рынке свинины, в список в том числе вошли "Мираторг" и "Русагро", сообщили в пресс-службе ведомства.
"Служба проанализировала товарные рынки в границах федеральных округов. По результатам проведенного анализа в 6 федеральных округах были выявлены компании, суммарные доли которых на соответствующих товарных рынках позволяют признать их положение доминирующим", - говорится в сообщении.
По информации ведомства в Дальневосточном федеральном округе таковыми стали ГК "Русагро", ГК "Мираторг", ГК "Сибагро", в Северо-Кавказском – ООО "Гвардия", в Сибирском – ГК "Сибагро", ГК "Мираторг", ООО СПК "Чистогорский", в Уральском – ГК "Сибагро", ООО "Камский Бекон", ГК "Мираторг", в Центральном – ГК "Русагро", ГК "Мираторг", ООО "Знаменский СГЦ", в Южном – ООО "РКЗ-ТАВР".
В ФАС России отмечает, что само по себе доминирующее положение "не является нарушением антимонопольного законодательства". "Вместе с тем компании, являющиеся лидерами рынка, должны проявлять социальную ответственность при формировании своей ценовой политики с целью снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства", - уточнили в службе.
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В службе напоминали, что злоупотребление доминирующим положением влечет применение мер административной ответственности, в том числе оборотных штрафов.