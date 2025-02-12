https://1prime.ru/20250212/gaz-854862893.html
ЕК изучит возможность временно ввести ограничения на цены газа в ЕС
ЕК изучит возможность временно ввести ограничения на цены газа в ЕС - 12.02.2025, ПРАЙМ
ЕК изучит возможность временно ввести ограничения на цены газа в ЕС
Еврокомиссия изучает возможность ввести временный потолок цен на газ в ЕС на фоне значительного роста стоимости в последнее время, пишет газета Financial Times... | 12.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-12T09:01+0300
2025-02-12T09:01+0300
2025-02-12T09:09+0300
энергетика
газ
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/84294/78/842947861_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_90a07bed20844d28247bf89b613b8d0c.jpg
МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Еврокомиссия изучает возможность ввести временный потолок цен на газ в ЕС на фоне значительного роста стоимости в последнее время, пишет газета Financial Times со ссылкой на знакомые с ситуацией источники. "Брюссель думает о новых возможностях по временному потолку цен на газ ЕС, стоимость которого недавно достигла рекордного уровня по сравнению с США", - говорится в материале издания. Отмечается, что ЕК изучает введение ограничений цен на газ в рамках обсуждений плана "чистой промышленности", а также на фоне намерений президента США Дональда Трампа ввести жесткие меры против ЕС. Газета подчеркивает, что обсуждения Еврокомиссии вызвали негодование промышленных групп, которые полагают, что ограничительные меры могут "подорвать доверие" к европейскому рынку.
https://1prime.ru/20250211/byudzhet-854844996.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84294/78/842947861_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_e57c1e48c76bf4124be8ade19200eddf.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
газ, ес
ЕК изучит возможность временно ввести ограничения на цены газа в ЕС
FT: ЕК изучает возможность временно ввести ограничения на цены газа в ЕС
МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Еврокомиссия изучает возможность ввести временный потолок цен на газ в ЕС на фоне значительного роста стоимости в последнее время, пишет газета Financial Times со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.
"Брюссель думает о новых возможностях по временному потолку цен на газ ЕС, стоимость которого недавно достигла рекордного уровня по сравнению с США", - говорится в материале издания.
Отмечается, что ЕК изучает введение ограничений цен на газ в рамках обсуждений плана "чистой промышленности", а также на фоне намерений президента США Дональда Трампа ввести жесткие меры против ЕС.
Газета подчеркивает, что обсуждения Еврокомиссии вызвали негодование промышленных групп, которые полагают, что ограничительные меры могут "подорвать доверие" к европейскому рынку.
ЕС планирует радикально пересмотреть бюджет сообщества, пишет FT