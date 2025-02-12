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ЕК изучит возможность временно ввести ограничения на цены газа в ЕС

ЕК изучит возможность временно ввести ограничения на цены газа в ЕС - 12.02.2025, ПРАЙМ

ЕК изучит возможность временно ввести ограничения на цены газа в ЕС

Еврокомиссия изучает возможность ввести временный потолок цен на газ в ЕС на фоне значительного роста стоимости в последнее время, пишет газета Financial Times... | 12.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-12T09:01+0300

2025-02-12T09:01+0300

2025-02-12T09:09+0300

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МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Еврокомиссия изучает возможность ввести временный потолок цен на газ в ЕС на фоне значительного роста стоимости в последнее время, пишет газета Financial Times со ссылкой на знакомые с ситуацией источники. "Брюссель думает о новых возможностях по временному потолку цен на газ ЕС, стоимость которого недавно достигла рекордного уровня по сравнению с США", - говорится в материале издания. Отмечается, что ЕК изучает введение ограничений цен на газ в рамках обсуждений плана "чистой промышленности", а также на фоне намерений президента США Дональда Трампа ввести жесткие меры против ЕС. Газета подчеркивает, что обсуждения Еврокомиссии вызвали негодование промышленных групп, которые полагают, что ограничительные меры могут "подорвать доверие" к европейскому рынку.

https://1prime.ru/20250211/byudzhet-854844996.html

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