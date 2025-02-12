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"Молдовагаз" направил в ПМР три миллиона кубометров газа - 12.02.2025, ПРАЙМ
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"Молдовагаз" направил в ПМР три миллиона кубометров газа
"Молдовагаз" направил в ПМР три миллиона кубометров газа - 12.02.2025, ПРАЙМ
"Молдовагаз" направил в ПМР три миллиона кубометров газа
"Молдовагаз" направил в Приднестровье 3 миллиона кубометров природного газа для обеспечения бесперебойной работы газотранспортной системы республики, сообщает... | 12.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-12T10:46+0300
2025-02-12T10:46+0300
энергетика
газ
приднестровье
молдовагаз
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КИШИНЕВ, 12 фев - ПРАЙМ. "Молдовагаз" направил в Приднестровье 3 миллиона кубометров природного газа для обеспечения бесперебойной работы газотранспортной системы республики, сообщает пресс-служба компании. Ранее комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии одобрила выделение 20 миллионов евро из гранта ЕС на закупку газа для Приднестровья. Молдавский государственный поставщик Energocom 1 февраля приступил к закупкам природного газа на европейских биржах для обеспечения потребителей Приднестровья. В тот же день Молдавская ГРЭС, расположенная на территории ПМР, возобновила генерацию электроэнергии на газе, веерные отключения света были прекращены, в жилые дома стало поступать тепло. Поставки газа продолжались до 10 февраля, затем правительство Молдавии продлило их разрешение. "В соответствии с постановлением Комиссии по чрезвычайным ситуациям АО "Молдовагаз" 11 февраля 2025 года передало ООО "Тираспольтрансгаз" природный газ в объеме 3 миллиона кубических метров в качестве займа для дальнейшего поддержания бесперебойной работы газотранспортной системы, а также для обеспечения устойчивой функциональности энергетической системы Республики Молдова", - говорится в сообщении. Уточняется что "Молдовагаз" приобрел дополнительный объем газа, около 2,59 миллиона кубометров, на Румынской товарной бирже. После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действовал режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах не было отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.
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газ, приднестровье, молдовагаз
Энергетика, Газ, ПРИДНЕСТРОВЬЕ, Молдовагаз
10:46 12.02.2025
 
"Молдовагаз" направил в ПМР три миллиона кубометров газа

"Молдовагаз" направил в Приднестровье 3 миллиона кубометров газа

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкТрубопровод Gazela для транспортировки российского газа в ЕС
Трубопровод Gazela для транспортировки российского газа в ЕС - ПРАЙМ, 1920, 12.02.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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КИШИНЕВ, 12 фев - ПРАЙМ. "Молдовагаз" направил в Приднестровье 3 миллиона кубометров природного газа для обеспечения бесперебойной работы газотранспортной системы республики, сообщает пресс-служба компании.
Ранее комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии одобрила выделение 20 миллионов евро из гранта ЕС на закупку газа для Приднестровья. Молдавский государственный поставщик Energocom 1 февраля приступил к закупкам природного газа на европейских биржах для обеспечения потребителей Приднестровья. В тот же день Молдавская ГРЭС, расположенная на территории ПМР, возобновила генерацию электроэнергии на газе, веерные отключения света были прекращены, в жилые дома стало поступать тепло. Поставки газа продолжались до 10 февраля, затем правительство Молдавии продлило их разрешение.
"В соответствии с постановлением Комиссии по чрезвычайным ситуациям АО "Молдовагаз" 11 февраля 2025 года передало ООО "Тираспольтрансгаз" природный газ в объеме 3 миллиона кубических метров в качестве займа для дальнейшего поддержания бесперебойной работы газотранспортной системы, а также для обеспечения устойчивой функциональности энергетической системы Республики Молдова", - говорится в сообщении.
Уточняется что "Молдовагаз" приобрел дополнительный объем газа, около 2,59 миллиона кубометров, на Румынской товарной бирже.
После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действовал режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах не было отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.
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ЭнергетикаГазПРИДНЕСТРОВЬЕМолдовагаз
 
 
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