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В Европе снизились цены на газ
В Европе снизились цены на газ - 12.02.2025, ПРАЙМ
В Европе снизились цены на газ
Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов среды снизились на 2,3% – до 602,5 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. | 12.02.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов среды снизились на 2,3% – до 602,5 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Февральские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск среды у отметки в 599,9 доллара (-2,7%) за тысячу кубометров. Ценовой минимум составил 582,7 доллара (-5,5%), ценовой максимум – 612 долларов (-0,7%). Последние фьючерсы торговались по 602,5 доллара (-2,3%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 616,6 доллара за тысячу кубометров. Биржевые цены на газ в Европе во вторник впервые за два года превысили 630 долларов за тысячу кубометров. Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара, что на 16,3% ниже, чем годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигли в начале весны 2022 года.
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европа, газ, цены
Экономика, ЕВРОПА, Газ, цены
В Европе снизились цены на газ
Биржевые цены на газ в Европе снизились на 2,3% - до $602,5 за тыс кубометров
МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов среды снизились на 2,3% – до 602,5 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.
Февральские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск среды у отметки в 599,9 доллара (-2,7%) за тысячу кубометров. Ценовой минимум составил 582,7 доллара (-5,5%), ценовой максимум – 612 долларов (-0,7%). Последние фьючерсы торговались по 602,5 доллара (-2,3%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 616,6 доллара за тысячу кубометров.
Биржевые цены на газ в Европе во вторник впервые за два года превысили 630 долларов за тысячу кубометров.
Цены на газ в Европе достигли максимума с 2023 года
Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара, что на 16,3% ниже, чем годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигли в начале весны 2022 года.