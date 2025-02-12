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В ГД внесут проект о введении оценки за поведение в школах - 12.02.2025, ПРАЙМ
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В ГД внесут проект о введении оценки за поведение в школах
В ГД внесут проект о введении оценки за поведение в школах - 12.02.2025, ПРАЙМ
В ГД внесут проект о введении оценки за поведение в школах
Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия – За правду" внесут в нижнюю палату парламента законопроект, которым предлагается ввести в школах оценку за... | 12.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-12T02:00+0300
2025-02-12T02:00+0300
общество
экономика
россия
сергей миронов
дмитрий гусев
владимир путин
госдума
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МОСКВА, 12 фев – ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия – За правду" внесут в нижнюю палату парламента законопроект, которым предлагается ввести в школах оценку за поведение, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Соавторами проекта выступили лидер партии СРЗП Сергей Миронов и первый зампред думского комитета по контролю Дмитрий Гусев. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе партии, соответствующий законопроект будет внесен в среду на рассмотрение Госдумы. "Дополнить статью 66 Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" пунктом 2.1 следующего содержания: Получение начального общего и среднего общего образования должно сопровождаться аттестационным отзывом о поведении, проводимым путём оценивания составных элементов поведения обучающихся педагогическим работником", - говорится в проекте федерального закона. Как рассказал РИА Новости Гусев, данной инициативой предлагается ввести аттестационный отзыв о поведении учеников. По его словам, это будет как дневник социального поведения, который поможет школьникам понять, что важно быть вежливыми, уметь слушать и работать в команде. Парламентарий отметил, что если ученик знает, что его поведение оценивается, это мотивирует его быть внимательнее к другим и следовать нормам, а в случае принятия данной инициативы учителя снова станут наставниками, которые не только учат предметам, но и помогают детям стать взрослыми и ответственными. "Депутаты фракции "Справедливая Россия – За правду" вносят на рассмотрение Госдумы законопроект о введении аттестационного отзыва о поведении детей, который будут давать учителя школ. Считаю, что это очень важный шаг для развития всей системы российского образования... Введение аттестационного отзыва о поведении поможет детям осознать личную ответственность за свои действия, сформирует навыки самодисциплины и самоконтроля, что позитивно отразиться на всей их последующей взрослой жизни. Кроме этого, негативный отзыв станет сигналом родителям, что где-то они недоглядели и должны срочно заняться воспитанием своих детей. Сегодня во многих школах отношения между детьми, мягко говоря, "нездоровые". Учителям школьники часто хамят, относятся к ним с пренебрежением, и введение новой системы поможет остановить это безобразие", - сообщил агентству Миронов. Ранее президент России Владимир Путин поручил кабмину обсудить целесообразность введения оценки за поведение в школах и доложить до 1 июля.
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5
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192
40
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общество , россия, сергей миронов, дмитрий гусев, владимир путин, госдума
Общество , Экономика, РОССИЯ, Сергей Миронов, Дмитрий Гусев, Владимир Путин, Госдума
02:00 12.02.2025
 
В ГД внесут проект о введении оценки за поведение в школах

В Госдуму внесут проект о введении в школах оценки за поведение

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МОСКВА, 12 фев – ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия – За правду" внесут в нижнюю палату парламента законопроект, которым предлагается ввести в школах оценку за поведение, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Соавторами проекта выступили лидер партии СРЗП Сергей Миронов и первый зампред думского комитета по контролю Дмитрий Гусев. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе партии, соответствующий законопроект будет внесен в среду на рассмотрение Госдумы.
"Дополнить статью 66 Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" пунктом 2.1 следующего содержания: Получение начального общего и среднего общего образования должно сопровождаться аттестационным отзывом о поведении, проводимым путём оценивания составных элементов поведения обучающихся педагогическим работником", - говорится в проекте федерального закона.
Как рассказал РИА Новости Гусев, данной инициативой предлагается ввести аттестационный отзыв о поведении учеников. По его словам, это будет как дневник социального поведения, который поможет школьникам понять, что важно быть вежливыми, уметь слушать и работать в команде. Парламентарий отметил, что если ученик знает, что его поведение оценивается, это мотивирует его быть внимательнее к другим и следовать нормам, а в случае принятия данной инициативы учителя снова станут наставниками, которые не только учат предметам, но и помогают детям стать взрослыми и ответственными.
"Депутаты фракции "Справедливая Россия – За правду" вносят на рассмотрение Госдумы законопроект о введении аттестационного отзыва о поведении детей, который будут давать учителя школ. Считаю, что это очень важный шаг для развития всей системы российского образования... Введение аттестационного отзыва о поведении поможет детям осознать личную ответственность за свои действия, сформирует навыки самодисциплины и самоконтроля, что позитивно отразиться на всей их последующей взрослой жизни. Кроме этого, негативный отзыв станет сигналом родителям, что где-то они недоглядели и должны срочно заняться воспитанием своих детей. Сегодня во многих школах отношения между детьми, мягко говоря, "нездоровые". Учителям школьники часто хамят, относятся к ним с пренебрежением, и введение новой системы поможет остановить это безобразие", - сообщил агентству Миронов.
Ранее президент России Владимир Путин поручил кабмину обсудить целесообразность введения оценки за поведение в школах и доложить до 1 июля.
 
ЭкономикаОбществоРОССИЯСергей МироновДмитрий ГусевВладимир ПутинГосдума
 
 
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