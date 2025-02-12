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В ГД внесут проект о введении оценки за поведение в школах

В ГД внесут проект о введении оценки за поведение в школах - 12.02.2025, ПРАЙМ

В ГД внесут проект о введении оценки за поведение в школах

Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия – За правду" внесут в нижнюю палату парламента законопроект, которым предлагается ввести в школах оценку за... | 12.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-12T02:00+0300

2025-02-12T02:00+0300

2025-02-12T02:00+0300

общество

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МОСКВА, 12 фев – ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия – За правду" внесут в нижнюю палату парламента законопроект, которым предлагается ввести в школах оценку за поведение, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Соавторами проекта выступили лидер партии СРЗП Сергей Миронов и первый зампред думского комитета по контролю Дмитрий Гусев. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе партии, соответствующий законопроект будет внесен в среду на рассмотрение Госдумы. "Дополнить статью 66 Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" пунктом 2.1 следующего содержания: Получение начального общего и среднего общего образования должно сопровождаться аттестационным отзывом о поведении, проводимым путём оценивания составных элементов поведения обучающихся педагогическим работником", - говорится в проекте федерального закона. Как рассказал РИА Новости Гусев, данной инициативой предлагается ввести аттестационный отзыв о поведении учеников. По его словам, это будет как дневник социального поведения, который поможет школьникам понять, что важно быть вежливыми, уметь слушать и работать в команде. Парламентарий отметил, что если ученик знает, что его поведение оценивается, это мотивирует его быть внимательнее к другим и следовать нормам, а в случае принятия данной инициативы учителя снова станут наставниками, которые не только учат предметам, но и помогают детям стать взрослыми и ответственными. "Депутаты фракции "Справедливая Россия – За правду" вносят на рассмотрение Госдумы законопроект о введении аттестационного отзыва о поведении детей, который будут давать учителя школ. Считаю, что это очень важный шаг для развития всей системы российского образования... Введение аттестационного отзыва о поведении поможет детям осознать личную ответственность за свои действия, сформирует навыки самодисциплины и самоконтроля, что позитивно отразиться на всей их последующей взрослой жизни. Кроме этого, негативный отзыв станет сигналом родителям, что где-то они недоглядели и должны срочно заняться воспитанием своих детей. Сегодня во многих школах отношения между детьми, мягко говоря, "нездоровые". Учителям школьники часто хамят, относятся к ним с пренебрежением, и введение новой системы поможет остановить это безобразие", - сообщил агентству Миронов. Ранее президент России Владимир Путин поручил кабмину обсудить целесообразность введения оценки за поведение в школах и доложить до 1 июля.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, сергей миронов, дмитрий гусев, владимир путин, госдума