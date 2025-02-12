https://1prime.ru/20250212/germanija-854856492.html

СМИ: в Германии расследуют попытку диверсии на корвете "Эмден"

СМИ: в Германии расследуют попытку диверсии на корвете "Эмден" - 12.02.2025, ПРАЙМ

СМИ: в Германии расследуют попытку диверсии на корвете "Эмден"

В Германии начато расследование в связи с подозрением о попытке диверсии на новом корвете "Эмден" военно-морских сил Германии, неизвестные насыпали несколько... | 12.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-12T00:02+0300

2025-02-12T00:02+0300

2025-02-12T00:02+0300

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БЕРЛИН, 11 фев - ПРАЙМ. В Германии начато расследование в связи с подозрением о попытке диверсии на новом корвете "Эмден" военно-морских сил Германии, неизвестные насыпали несколько десятков килограммов металлической стружки в двигатель корабля, сообщается в совместном расследовании телеканалов WDR, NDR и газеты Süddeutsche Zeitung. По данным команды журналистов, металлическая стружка была обнаружена в двигателе корабля незадолго до первого выхода на воду из верфей Blohm+Voss в Гамбурге. Отмечается, что если бы стружка заблоговременно не была извлечена из двигателя, то это привело бы к серьезной поломке и задержке передачи нового корабля ВМС Германии. В связи с инцидентом земельным ведомством уголовной полиции начато расследование. По данным журналистов, правоохранители исходят из того, что на корабле произошла попытка диверсии. Корвет "Эмден" будет задействован для наблюдения за морским пространством. Бундесвер ранее заказал в общей сложности пять новых корветов класса 130 общей ценой в два миллиарда евро. Корабли строятся под руководством судостроительной группы Naval Vessels Lürssen (NVL) из Бремена на нескольких верфях в Северной Германии, в том числе в верфях дочерней компаниии Blohm+Voss в Гамбурге.

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общество , мировая экономика, германия, берлин, бундесвер