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Главы МИД Веймарского треугольника обсудят ситуацию на Украине

Главы МИД Веймарского треугольника обсудят ситуацию на Украине - 12.02.2025, ПРАЙМ

Главы МИД Веймарского треугольника обсудят ситуацию на Украине

Заседание глав МИД Веймарского треугольника в расширенном формате состоится в Париже в среду, на нем обсудят ситуацию на Украине и европейскую безопасность. | 12.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-12T00:23+0300

2025-02-12T00:23+0300

2025-02-12T00:23+0300

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ПАРИЖ, 12 фев – ПРАЙМ. Заседание глав МИД Веймарского треугольника в расширенном формате состоится в Париже в среду, на нем обсудят ситуацию на Украине и европейскую безопасность. Во встрече примут участие министры иностранных дел Франции, Германии, Польши, Италии и Испании, а также глава европейской дипломатии Кайя Каллас и еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс. Согласно французскому МИД, темой тих переговоров станет укрепление безопасности в Европе. Затем к министрам должны присоединиться главы МИД Великобритании и Украины для обсуждения ситуации на Украине. Ранее издание Politico сообщало, что ко встрече также присоединится госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник США по Украине Кит Келлог, однако МИД Франции во вторник не подтвердил эту информацию. При этом, вице-президент США Джей-Ди Вэнс находился в Париже 0-11 февраля для участия в саммите по искусственному интеллекту. Как отмечает агентство Франс Пресс, "Киев и его европейские сторонники пристально следят за Вашингтоном, ожидая, какую линию примет администрация республиканца Дональда Трампа, которая до сегодняшнего дня оставалась очень туманной". Согласно МИД Франции, заседания, которые состоятся в преддверии Мюнхенской конференции по безопасности 14-16 февраля, позволят напомнить, что "Франция и ее партнеры полны решимости предоставлять Украине всю необходимую поддержку в долгосрочной перспективе". На полях заседаний также запланированы двусторонние переговоры министра иностранных дел Франции Жана-Ноэля Барро с украинским коллегой Андреем Сибигой и Кайей Каллас. Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях. Американский лидер при этом отметил, что его разговор с президентом РФ Владимиром Путиным может произойти уже "очень скоро". При этом спецпосланник президента США по Украине опроверг сообщения западных СМИ, заявив, что он не представит план США по урегулированию украинского конфликта на Мюнхенской конференции по безопасности. Он добавил, что представить подобный план может только Трамп. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".

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мировая экономика, украина, сша, рф, владимир путин, дональд трамп, кая каллас, мид, нато, politico