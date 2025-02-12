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В Госдуме рассказали, как вернуть украденные мошенниками деньги - 12.02.2025, ПРАЙМ
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В Госдуме рассказали, как вернуть украденные мошенниками деньги
В Госдуме рассказали, как вернуть украденные мошенниками деньги - 12.02.2025, ПРАЙМ
В Госдуме рассказали, как вернуть украденные мошенниками деньги
Денежные средства, украденные мошенниками, можно по закону вернуть, если банк отправителя допустил перевод средств на мошеннический счет, который находится в... | 12.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-12T02:30+0300
2025-02-12T02:30+0300
финансы
банки
россия
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МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Денежные средства, украденные мошенниками, можно по закону вернуть, если банк отправителя допустил перевод средств на мошеннический счет, который находится в специальной базе Банка России, или если банк не направил клиенту уведомление о совершении перевода, рассказал член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин. Депутат напомнил, что с 2024 года в силу вступили новые правила, согласно которым банки обязаны возвращать клиентам украденные мошенниками денежные средства. "Но полностью полагаться на этот механизм не стоит. Так, если клиент банка зафиксировал кражу денежных средств, он должен сообщать об этом в банк. Затем банк отправителя должен проверить обращение и вернуть полную сумму украденных средств в течение 30 дней после получения заявления от клиента в следующих случаях: если банк допустил перевод средств на мошеннический счет, который находится в специальной базе Банка России; если банк не направил клиенту уведомление о совершении перевода, который был совершен без согласия клиента или если клиент потерял карту или ею воспользовались без его согласия, а сам клиент уведомил об этих фактах банк", - сказал он РИА Новости. По словам парламентария, перевод денег незнакомым людям всегда сопряжен с риском мошенничества, так как злоумышленники могут использовать различные уловки, чтобы выманить средства, включая просьбы о помощи, ложные обещания возврата денег или подделку документов. "При этом сами злоумышленники постоянно развивают свои схемы, в то время как обязанность банков компенсировать причиненный ущерб ограничивается определенными условиями. Например, условия возврата не всегда могут быть применимы для жертв социальной инженерии, которые переводят деньги мошенникам добровольно – а таких случаев сегодня большинство", - добавил Немкин. Депутат отметил, что если перевод был осуществлен, например, на анонимный или зарубежный счет, то отправляя средства, человек так или иначе практически теряет возможность их вернуть. "В связи с этим настоятельно рекомендую относиться к любым нетипичным переводам очень и очень внимательно, с большой осторожностью", - посоветовал он.
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40
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финансы, банки, россия
Финансы, Банки, РОССИЯ
02:30 12.02.2025
 
В Госдуме рассказали, как вернуть украденные мошенниками деньги

В Госдуме рассказали, как вернуть украденные мошенниками деньги

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МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Денежные средства, украденные мошенниками, можно по закону вернуть, если банк отправителя допустил перевод средств на мошеннический счет, который находится в специальной базе Банка России, или если банк не направил клиенту уведомление о совершении перевода, рассказал член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин.
Депутат напомнил, что с 2024 года в силу вступили новые правила, согласно которым банки обязаны возвращать клиентам украденные мошенниками денежные средства.
"Но полностью полагаться на этот механизм не стоит. Так, если клиент банка зафиксировал кражу денежных средств, он должен сообщать об этом в банк. Затем банк отправителя должен проверить обращение и вернуть полную сумму украденных средств в течение 30 дней после получения заявления от клиента в следующих случаях: если банк допустил перевод средств на мошеннический счет, который находится в специальной базе Банка России; если банк не направил клиенту уведомление о совершении перевода, который был совершен без согласия клиента или если клиент потерял карту или ею воспользовались без его согласия, а сам клиент уведомил об этих фактах банк", - сказал он РИА Новости.
По словам парламентария, перевод денег незнакомым людям всегда сопряжен с риском мошенничества, так как злоумышленники могут использовать различные уловки, чтобы выманить средства, включая просьбы о помощи, ложные обещания возврата денег или подделку документов.
"При этом сами злоумышленники постоянно развивают свои схемы, в то время как обязанность банков компенсировать причиненный ущерб ограничивается определенными условиями. Например, условия возврата не всегда могут быть применимы для жертв социальной инженерии, которые переводят деньги мошенникам добровольно – а таких случаев сегодня большинство", - добавил Немкин.
Депутат отметил, что если перевод был осуществлен, например, на анонимный или зарубежный счет, то отправляя средства, человек так или иначе практически теряет возможность их вернуть.
"В связи с этим настоятельно рекомендую относиться к любым нетипичным переводам очень и очень внимательно, с большой осторожностью", - посоветовал он.
 
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