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В Госдуме предложили уточнить ответственность управляющих компаний
В Госдуме предложили уточнить ответственность управляющих компаний - 12.02.2025, ПРАЙМ
В Госдуме предложили уточнить ответственность управляющих компаний
Депутат ГД Евгений Марченко разработал законопроект, которым предлагается уточнить ответственность управляющих компаний в многоквартирных домах, документ... | 12.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-12T04:22+0300
2025-02-12T04:22+0300
2025-02-12T04:22+0300
общество
финансы
госдума
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МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Депутат ГД Евгений Марченко разработал законопроект, которым предлагается уточнить ответственность управляющих компаний в многоквартирных домах, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Депутат Госдумы обратил внимание на проблему, связанную с решениями собраний собственников жилья в многоквартирных домах. По его словам, существуют ситуации, когда решения таких собраний фальсифицируются в интересах управляющих компаний, из-за чего собственники сталкиваются с повышением платежей.
"На практике достаточно случаев фальсификации собраний без внесения искажений в протоколы, например, путем недопуска собственников к голосованию, неизвещений о собрании, использование подложных доверенностей либо принятие голосов несобственников", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Отмечается, что недобросовестные управляющие организации и иные лица могут принимать решения, противоречащие интересам собственников, без риска серьезной ответственности.
"Законопроектом предлагается установить дифференцированную систему наказаний, включающую штрафы, принудительные работы и лишение свободы с целью возможности учета при их назначении тяжести совершенного преступления, личности виновного и последствий", - отмечается в документе.
Подчеркивается, что законопроект разработан в целях усиления защиты прав собственников помещений в многоквартирных домах, которые сталкиваются с незаконным повышением платежей.
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общество , финансы, госдума
Общество , Финансы, Госдума
В Госдуме предложили уточнить ответственность управляющих компаний
Марченко предложил уточнить ответственность управляющих компаний в многоквартирных домах
МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Депутат ГД Евгений Марченко разработал законопроект, которым предлагается уточнить ответственность управляющих компаний в многоквартирных домах, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Депутат Госдумы обратил внимание на проблему, связанную с решениями собраний собственников жилья в многоквартирных домах. По его словам, существуют ситуации, когда решения таких собраний фальсифицируются в интересах управляющих компаний, из-за чего собственники сталкиваются с повышением платежей.
"На практике достаточно случаев фальсификации собраний без внесения искажений в протоколы, например, путем недопуска собственников к голосованию, неизвещений о собрании, использование подложных доверенностей либо принятие голосов несобственников", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Отмечается, что недобросовестные управляющие организации и иные лица могут принимать решения, противоречащие интересам собственников, без риска серьезной ответственности.
"Законопроектом предлагается установить дифференцированную систему наказаний, включающую штрафы, принудительные работы и лишение свободы с целью возможности учета при их назначении тяжести совершенного преступления, личности виновного и последствий", - отмечается в документе.
Подчеркивается, что законопроект разработан в целях усиления защиты прав собственников помещений в многоквартирных домах, которые сталкиваются с незаконным повышением платежей.