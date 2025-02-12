Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Госдуме предложили уточнить ответственность управляющих компаний - 12.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250212/gosduma-854859378.html
В Госдуме предложили уточнить ответственность управляющих компаний
В Госдуме предложили уточнить ответственность управляющих компаний - 12.02.2025, ПРАЙМ
В Госдуме предложили уточнить ответственность управляющих компаний
Депутат ГД Евгений Марченко разработал законопроект, которым предлагается уточнить ответственность управляющих компаний в многоквартирных домах, документ... | 12.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-12T04:22+0300
2025-02-12T04:22+0300
общество
финансы
госдума
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/854859378.jpg?1739323333
МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Депутат ГД Евгений Марченко разработал законопроект, которым предлагается уточнить ответственность управляющих компаний в многоквартирных домах, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Депутат Госдумы обратил внимание на проблему, связанную с решениями собраний собственников жилья в многоквартирных домах. По его словам, существуют ситуации, когда решения таких собраний фальсифицируются в интересах управляющих компаний, из-за чего собственники сталкиваются с повышением платежей. "На практике достаточно случаев фальсификации собраний без внесения искажений в протоколы, например, путем недопуска собственников к голосованию, неизвещений о собрании, использование подложных доверенностей либо принятие голосов несобственников", - говорится в пояснительной записке к законопроекту. Отмечается, что недобросовестные управляющие организации и иные лица могут принимать решения, противоречащие интересам собственников, без риска серьезной ответственности. "Законопроектом предлагается установить дифференцированную систему наказаний, включающую штрафы, принудительные работы и лишение свободы с целью возможности учета при их назначении тяжести совершенного преступления, личности виновного и последствий", - отмечается в документе. Подчеркивается, что законопроект разработан в целях усиления защиты прав собственников помещений в многоквартирных домах, которые сталкиваются с незаконным повышением платежей.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , финансы, госдума
Общество , Финансы, Госдума
04:22 12.02.2025
 
В Госдуме предложили уточнить ответственность управляющих компаний

Марченко предложил уточнить ответственность управляющих компаний в многоквартирных домах

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Депутат ГД Евгений Марченко разработал законопроект, которым предлагается уточнить ответственность управляющих компаний в многоквартирных домах, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Депутат Госдумы обратил внимание на проблему, связанную с решениями собраний собственников жилья в многоквартирных домах. По его словам, существуют ситуации, когда решения таких собраний фальсифицируются в интересах управляющих компаний, из-за чего собственники сталкиваются с повышением платежей.
"На практике достаточно случаев фальсификации собраний без внесения искажений в протоколы, например, путем недопуска собственников к голосованию, неизвещений о собрании, использование подложных доверенностей либо принятие голосов несобственников", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Отмечается, что недобросовестные управляющие организации и иные лица могут принимать решения, противоречащие интересам собственников, без риска серьезной ответственности.
"Законопроектом предлагается установить дифференцированную систему наказаний, включающую штрафы, принудительные работы и лишение свободы с целью возможности учета при их назначении тяжести совершенного преступления, личности виновного и последствий", - отмечается в документе.
Подчеркивается, что законопроект разработан в целях усиления защиты прав собственников помещений в многоквартирных домах, которые сталкиваются с незаконным повышением платежей.
 
ОбществоФинансыГосдума
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала