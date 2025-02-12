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ГД установила единую ставку НДПИ при добыче концентратов с драгметаллами

ГД установила единую ставку НДПИ при добыче концентратов с драгметаллами - 12.02.2025, ПРАЙМ

ГД установила единую ставку НДПИ при добыче концентратов с драгметаллами

Госдума приняла во втором и третьем чтении закон об установлении единой ставки НДПИ в 6% при добыче концентратов и других полупродуктов, содержащих драгоценные... | 12.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-12T14:05+0300

2025-02-12T14:05+0300

2025-02-12T14:05+0300

экономика

москва

госдума

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МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон об установлении единой ставки НДПИ в 6% при добыче концентратов и других полупродуктов, содержащих драгоценные металлы. Документ направлен на предотвращение споров между налоговыми органами и производителями золота, серебра и платины на предмет определения налоговой базы по НДПИ. Как отмечается в пояснительной записке, сложившаяся судебная практика показала невозможность применения единовременно различных налоговых ставок (6% или 6,5%) и различных значений рентного коэффициента Крента (1 или 3,5) при исчислении НДПИ в отношении концентратов, содержащих как золото и серебро, так и металлы платиновой группы. При этом неоднозначное толкование положений Налогового кодекса, касающихся определения стоимости единицы химически чистого металла в целях исчисления НДПИ, приводит к судебным спорам между налогоплательщиками и налоговыми органами на предмет использования понижающих коэффициентов к мировым ценам драгметаллов. В связи с этим новый закон устанавливает ставку НДПИ в размере 6% для всех концентратов и других полупродуктов, содержащих в себе один или несколько драгоценных металлов. При этом стоимость таких концентратов и полупродуктов будет оцениваться исходя из суммы произведений количества каждого драгметалла в них и их средних цен на мировом рынке за соответствующий налоговый период (в рублях за грамм, с учетом отраслевой специфики). Закон должен вступить в силу через 180 дней после официального опубликования, но не ранее первого числа очередного налогового периода по НДПИ. Налоговым периодом по этому налогу является календарный месяц. В ноябре прошлого года премьер-министр России Михаил Мишустин пояснял, что закон позволит уменьшить платежи по НДПИ для компаний – производителей металлов, используемых во многих высокотехнологичных отраслях - электронике, металлургии, машиностроении, медицине, космической сфере. Также более прозрачным станет определение налоговой базы по НДПИ: она будет зависеть от содержания таких металлов в концентрате и цен на них на мировом рынке, отмечал премьер.

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москва, госдума