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ГД уточнила порядок возмещения судебных расходов в спорах при банкротстве

ГД уточнила порядок возмещения судебных расходов в спорах при банкротстве - 12.02.2025, ПРАЙМ

ГД уточнила порядок возмещения судебных расходов в спорах при банкротстве

Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, который уточняет порядок возмещения судебных расходов за счет должника (конкурсной массы) в... | 12.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-12T14:34+0300

2025-02-12T14:34+0300

2025-02-12T14:34+0300

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МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, который уточняет порядок возмещения судебных расходов за счет должника (конкурсной массы) в обособленных спорах в деле о банкротстве. Как пояснил журналистам председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов, предлагаемые изменения трансформируют структуру судебных расходов в делах о банкротстве, давая судам дополнительные инструменты для ограничения необоснованных расходов и перераспределения конкурсной массы в пользу добросовестных кредиторов. Документ разработан во исполнение решений Конституционного суда РФ и направлен на установление правовой определенности в вопросе возмещения судебных расходов по таким спорам. Он предусматривает, что по общему правилу требования о возмещении за счет должника (конкурсной массы) судебных расходов по обособленным спорам в делах о банкротстве юрлиц будут удовлетворяться в составе пятой очереди текущих платежей, а в делах о банкротстве физлиц - в составе требований кредиторов третьей очереди после погашения основной суммы задолженности. Гаврилов напомнил, что ранее возникавшие в процессе банкротства судебные расходы покрывались преимущественно за счет конкурсной массы без учета их влияния на возможности удовлетворения требований кредиторов. Теперь, по его словам, меняется сама логика распределения таких затрат и вводятся ограничения, призванные пресечь злоупотребления и избежать ситуаций, когда недобросовестные участники споров используют судебные издержки как инструмент давления или извлечения выгоды. Удовлетворение требований по судебным расходам по делам юрлиц в пятую очередь текущих платежей снижает вероятность их преимущественного удовлетворения в ущерб другим требованиям, заметил депутат. При этом кредиторы, контролирующие должника, а также аффилированные с ним лица, столкнутся с дополнительными препятствиями в получении компенсации за судебные издержки. "Им придется доказывать, что они не влияли на действия должника, а если влияние было - их требования о возмещении расходов будут рассматриваться в иной, менее приоритетной очередности", - сказал Гаврилов. Кроме того, вводится механизм контроля размера судебных расходов. Арбитражный суд сможет ограничить их возмещение, если они окажутся непропорционально большими по отношению к конкурсной массе. "Это нововведение направлено на предотвращение ситуаций, когда часть конкурсной массы уходит на многомиллионные судебные процессы вместо удовлетворения требований кредиторов", - пояснил глава комитета. Он также отметил, что нередко участники споров намеренно затягивали процессы, подавая необоснованные возражения, оспаривая каждое решение, либо создавая искусственные конфликты с другими кредиторами, чтобы получить компенсацию судебных издержек за счет конкурсной массы. "Теперь, если суд установит факт злоупотребления, он сможет возложить судебные расходы не на должника, а непосредственно на лицо, чьи действия привели к этим затратам. Это может быть как арбитражный управляющий, так и кредитор, чьи возражения признаны явно необоснованными", - объяснил Гаврилов. ДРУГИЕ ИЗМЕНЕНИЯ Другое важное изменение касается ситуации, когда должник проигрывает судебный процесс. Раньше расходы по таким делам, как правило, включались в конкурсную массу. Это означало, что в конечном итоге за эти издержки платили кредиторы. "Теперь же суд сможет взыскать их с конкретного лица, виновного в доведении дела до судебных разбирательств, если оно нарушало процессуальные нормы или злоупотребляло правами", - сообщил глава комитета. Помимо этого, законопроект определяет случаи, когда суд может полностью отказать в удовлетворении требований о возмещении судебных расходов. "Это касается ситуаций, когда затраты заявлены явно с целью злоупотребления, либо если их компенсация нанесет ущерб интересам других кредиторов. Например, если юридическое лицо, контролирующее должника, пытается компенсировать свои расходы за счет конкурсной массы, суд может отказать ему в удовлетворении требований", - пояснил депутат. Фактически эти изменения трансформируют саму структуру судебных расходов в делах о банкротстве, отметил он. "Суды получают дополнительные инструменты для ограничения необоснованных расходов и перераспределения конкурсной массы в пользу добросовестных кредиторов, а не юридических фирм, специализирующихся на дорогостоящих процессах. Кроме того, новые правила снижают риск того, что контролирующие должника лица будут использовать судебные механизмы для извлечения выгоды за счет активов банкрота", - резюмировал Гаврилов.

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финансы, москва, госдума