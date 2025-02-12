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В России зафиксировали сокращение грузооборота морских портов

В России зафиксировали сокращение грузооборота морских портов - 12.02.2025, ПРАЙМ

В России зафиксировали сокращение грузооборота морских портов

Грузооборот морских портов России за январь текущего года снизился на 1,6% по отношению к аналогичному периоду 2024 года и составил 71,6 миллиона тонн, сообщили | 12.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-12T19:43+0300

2025-02-12T19:43+0300

2025-02-12T19:43+0300

экономика

россия

порты

грузооборот

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МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Грузооборот морских портов России за январь текущего года снизился на 1,6% по отношению к аналогичному периоду 2024 года и составил 71,6 миллиона тонн, сообщили в Ассоциации морских торговых портов. "Грузооборот морских портов России в январе 2025 года уменьшился на 1,6% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составил 71,6 миллиона тонн. Объем перевалки сухогрузов составил 34,2 миллиона тонн (+3,7%)… Объем перевалки наливных грузов составил 37,3 миллиона тонн (-6,1%)", - говорится в сообщении. Экспортных грузов перегружено 57,3 миллиона тонн, что на 0,5% ниже показателя января 2024 года, импортных грузов – 3,6 миллиона тонн (+10,7%), транзитных – 5,2 миллиона тонн (-14,7%), каботажных – 5,5 миллиона тонн (-6,2%). Грузооборот морских портов Арктического бассейна за отчетный период составил 7,5 миллиона тонн (-5,5% к январю 2024 г), из них объем перевалки сухих грузов составил 1,8 миллиона тонн (-11,1%), наливных грузов - 5,6 миллиона тонн (-3,5%). Перевалка грузов через морские порты Балтийского бассейна в январе выросла на 1,9% и составила 23,6 миллиона тонн. Из них объем перевалки сухих грузов составил 11 миллионов тонн (+13,5%), наливных грузов – 12,6 миллиона тонн (-6,5%). Грузооборот морских портов Азово-Черноморского бассейна упал на 9,6% по отношению к январю прошлого года и составил 21,7 миллиона тонн. Объем перевалки сухих грузов составил 9,5 миллиона тонн (-10,2%), наливных грузов – 12,1 миллиона тонн (-9,2%). Грузооборот морских портов Каспийского бассейна в январе текущего года составил 0,7 миллиона тонн (-20,9% в годовом выражении), из них объем перевалки сухих грузов составил 0,4 миллиона тонн (-27,3%), наливных грузов – 0,2 миллиона тонн (-3,4%). Грузооборот морских портов Дальневосточного бассейна в январе продемонстрировал рост на 7,7% и составил 18,1 миллиона тонн. Объем перевалки сухих грузов составил 11,4 миллиона тонн (+13,9%), наливных грузов – 6,7 миллиона тонн (-1,5%).

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россия, порты, грузооборот