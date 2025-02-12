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На Хоккайдо более 1,6 тысячи человек провели ночь в аэропорту Син-Титосэ
На Хоккайдо более 1,6 тысячи человек провели ночь в аэропорту Син-Титосэ - 12.02.2025, ПРАЙМ
На Хоккайдо более 1,6 тысячи человек провели ночь в аэропорту Син-Титосэ
Более 1,6 тысячи человек были вынуждены провести ночь в аэропорту Син-Титосэ на японском Хоккайдо в связи с отменой почти 120 рейсов из-за погодных условий,... | 12.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-12T03:36+0300
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ТОКИО, 12 фев – ПРАЙМ. Более 1,6 тысячи человек были вынуждены провести ночь в аэропорту Син-Титосэ на японском Хоккайдо в связи с отменой почти 120 рейсов из-за погодных условий, передает телеканал NHK.
По данным администрации аэропорта, днем 11 февраля в районе воздушной гавани усилились ветер и снегопад, что привело к ухудшению видимости. В связи с неблагоприятными погодными условиями было отменено 118 рейсов, связывающих северный японский остров с другими регионами, в частности с мегаполисами Токио и Осака.
Отмена рейсов затронула сотни пассажиров. Те, кто не смог уехать, например на скоростных поездах, и не смог забронировать гостиницы, были вынуждены ночевать в аэропорту. По данным телеканала, всего в воздушной гаване ночевали не менее 1650 человек.
К утру среды видимость улучшилась, запланированные рейсы должны выполняться по расписанию, добавляет телеканал.
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бизнес, токио, хоккайдо
На Хоккайдо более 1,6 тысячи человек провели ночь в аэропорту Син-Титосэ
На Хоккайдо более 1,6 тысячи человек провели ночь в аэропорту Син-Титосэ
ТОКИО, 12 фев – ПРАЙМ. Более 1,6 тысячи человек были вынуждены провести ночь в аэропорту Син-Титосэ на японском Хоккайдо в связи с отменой почти 120 рейсов из-за погодных условий, передает телеканал NHK.
По данным администрации аэропорта, днем 11 февраля в районе воздушной гавани усилились ветер и снегопад, что привело к ухудшению видимости. В связи с неблагоприятными погодными условиями было отменено 118 рейсов, связывающих северный японский остров с другими регионами, в частности с мегаполисами Токио и Осака.
Отмена рейсов затронула сотни пассажиров. Те, кто не смог уехать, например на скоростных поездах, и не смог забронировать гостиницы, были вынуждены ночевать в аэропорту. По данным телеканала, всего в воздушной гаване ночевали не менее 1650 человек.
К утру среды видимость улучшилась, запланированные рейсы должны выполняться по расписанию, добавляет телеканал.