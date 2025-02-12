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На Хоккайдо более 1,6 тысячи человек провели ночь в аэропорту Син-Титосэ

На Хоккайдо более 1,6 тысячи человек провели ночь в аэропорту Син-Титосэ - 12.02.2025, ПРАЙМ

На Хоккайдо более 1,6 тысячи человек провели ночь в аэропорту Син-Титосэ

Более 1,6 тысячи человек были вынуждены провести ночь в аэропорту Син-Титосэ на японском Хоккайдо в связи с отменой почти 120 рейсов из-за погодных условий,... | 12.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-12T03:36+0300

2025-02-12T03:36+0300

2025-02-12T03:36+0300

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ТОКИО, 12 фев – ПРАЙМ. Более 1,6 тысячи человек были вынуждены провести ночь в аэропорту Син-Титосэ на японском Хоккайдо в связи с отменой почти 120 рейсов из-за погодных условий, передает телеканал NHK. По данным администрации аэропорта, днем 11 февраля в районе воздушной гавани усилились ветер и снегопад, что привело к ухудшению видимости. В связи с неблагоприятными погодными условиями было отменено 118 рейсов, связывающих северный японский остров с другими регионами, в частности с мегаполисами Токио и Осака. Отмена рейсов затронула сотни пассажиров. Те, кто не смог уехать, например на скоростных поездах, и не смог забронировать гостиницы, были вынуждены ночевать в аэропорту. По данным телеканала, всего в воздушной гаване ночевали не менее 1650 человек. К утру среды видимость улучшилась, запланированные рейсы должны выполняться по расписанию, добавляет телеканал.

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