Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Хоккайдо более 1,6 тысячи человек провели ночь в аэропорту Син-Титосэ - 12.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250212/hokkajdo-854858926.html
На Хоккайдо более 1,6 тысячи человек провели ночь в аэропорту Син-Титосэ
На Хоккайдо более 1,6 тысячи человек провели ночь в аэропорту Син-Титосэ - 12.02.2025, ПРАЙМ
На Хоккайдо более 1,6 тысячи человек провели ночь в аэропорту Син-Титосэ
Более 1,6 тысячи человек были вынуждены провести ночь в аэропорту Син-Титосэ на японском Хоккайдо в связи с отменой почти 120 рейсов из-за погодных условий,... | 12.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-12T03:36+0300
2025-02-12T03:36+0300
бизнес
токио
хоккайдо
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/854858926.jpg?1739320616
ТОКИО, 12 фев – ПРАЙМ. Более 1,6 тысячи человек были вынуждены провести ночь в аэропорту Син-Титосэ на японском Хоккайдо в связи с отменой почти 120 рейсов из-за погодных условий, передает телеканал NHK. По данным администрации аэропорта, днем 11 февраля в районе воздушной гавани усилились ветер и снегопад, что привело к ухудшению видимости. В связи с неблагоприятными погодными условиями было отменено 118 рейсов, связывающих северный японский остров с другими регионами, в частности с мегаполисами Токио и Осака. Отмена рейсов затронула сотни пассажиров. Те, кто не смог уехать, например на скоростных поездах, и не смог забронировать гостиницы, были вынуждены ночевать в аэропорту. По данным телеканала, всего в воздушной гаване ночевали не менее 1650 человек. К утру среды видимость улучшилась, запланированные рейсы должны выполняться по расписанию, добавляет телеканал.
токио
хоккайдо
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, токио, хоккайдо
Бизнес, Токио, Хоккайдо
03:36 12.02.2025
 
На Хоккайдо более 1,6 тысячи человек провели ночь в аэропорту Син-Титосэ

На Хоккайдо более 1,6 тысячи человек провели ночь в аэропорту Син-Титосэ

Читать Прайм в
Дзен Telegram
ТОКИО, 12 фев – ПРАЙМ. Более 1,6 тысячи человек были вынуждены провести ночь в аэропорту Син-Титосэ на японском Хоккайдо в связи с отменой почти 120 рейсов из-за погодных условий, передает телеканал NHK.
По данным администрации аэропорта, днем 11 февраля в районе воздушной гавани усилились ветер и снегопад, что привело к ухудшению видимости. В связи с неблагоприятными погодными условиями было отменено 118 рейсов, связывающих северный японский остров с другими регионами, в частности с мегаполисами Токио и Осака.
Отмена рейсов затронула сотни пассажиров. Те, кто не смог уехать, например на скоростных поездах, и не смог забронировать гостиницы, были вынуждены ночевать в аэропорту. По данным телеканала, всего в воздушной гаване ночевали не менее 1650 человек.
К утру среды видимость улучшилась, запланированные рейсы должны выполняться по расписанию, добавляет телеканал.
 
БизнесТокиоХоккайдо
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала