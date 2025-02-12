https://1prime.ru/20250212/inflyatsiya-854885423.html
Минэкономразвития раскрыло актуальные данные по инфляции в России
Минэкономразвития раскрыло актуальные данные по инфляции в России - 12.02.2025, ПРАЙМ
Минэкономразвития раскрыло актуальные данные по инфляции в России
Инфляция в России на 10 февраля составила 9,99% в годовом выражении после 9,92% на 3 февраля, следует из доклада Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". | 12.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-12T19:10+0300
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экономика
инфляция в россии
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МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Инфляция в России на 10 февраля составила 9,99% в годовом выражении после 9,92% на 3 февраля, следует из доклада Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". Как отмечает министерство, в секторе продовольственных товаров за период с 4 по 10 февраля цены в среднем выросли на 0,39% после роста на 0,27% неделей ранее. При этом на плодоовощную продукцию рост цен составил 1,1% после 0,8% на минувшей отчетной неделе. На продукты питания за исключением плодоовощной продукции цены выросли на 0,3%. В сегменте непродовольственных товаров за неделю 4 по 10 февраля цены выросли на 0,1%, пишет министерство. "На отечественные легковые автомобили цены не изменились (0,0% неделя к неделе), на новые импортные легковые автомобили рост цен умеренный – на 0,1%. На электро- и бытовые приборы цены изменились (выросли - ред.) на 0,2%. На бензин и дизельное топливо за неделю с 4 по 10 февраля темпы роста цен снизились до 0,06% и 0,05% соответственно", - указано в документе. Что касается услуг (туристических, регулируемых и бытовых), цены на них за неделю с 4 по 10 февраля выросли на 0,14%.
https://1prime.ru/20250209/inflyatsiya-854789964.html
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инфляция в россии
Экономика, инфляция в России
Минэкономразвития раскрыло актуальные данные по инфляции в России
МЭР: инфляция в России на 10 февраля составила 9,99% в годовом выражении
МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Инфляция в России на 10 февраля составила 9,99% в годовом выражении после 9,92% на 3 февраля, следует из доклада Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации".
Как отмечает министерство, в секторе продовольственных товаров за период с 4 по 10 февраля цены в среднем выросли на 0,39% после роста на 0,27% неделей ранее. При этом на плодоовощную продукцию рост цен составил 1,1% после 0,8% на минувшей отчетной неделе. На продукты питания за исключением плодоовощной продукции цены выросли на 0,3%.
В сегменте непродовольственных товаров за неделю 4 по 10 февраля цены выросли на 0,1%, пишет министерство.
"На отечественные легковые автомобили цены не изменились (0,0% неделя к неделе), на новые импортные легковые автомобили рост цен умеренный – на 0,1%. На электро- и бытовые приборы цены изменились (выросли - ред.) на 0,2%. На бензин и дизельное топливо за неделю с 4 по 10 февраля темпы роста цен снизились до 0,06% и 0,05% соответственно", - указано в документе.
Минфин Турции рассчитывает на снижение инфляции до 24% к концу года
Что касается услуг (туристических, регулируемых и бытовых), цены на них за неделю с 4 по 10 февраля выросли на 0,14%.