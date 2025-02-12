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В "Дом.РФ" подсчитали объем выдачи льготной ипотеки в 2025 году

В "Дом.РФ" подсчитали объем выдачи льготной ипотеки в 2025 году - 12.02.2025, ПРАЙМ

В "Дом.РФ" подсчитали объем выдачи льготной ипотеки в 2025 году

Объем выдачи льготной ипотеки в 2025 году составит около 2,3-2,6 триллиона рублей, рассказал в интервью РИА Новости руководитель аналитического центра "Дом.РФ"... | 12.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-12T11:11+0300

2025-02-12T11:11+0300

2025-02-12T11:11+0300

экономика

недвижимость

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МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Объем выдачи льготной ипотеки в 2025 году составит около 2,3-2,6 триллиона рублей, рассказал в интервью РИА Новости руководитель аналитического центра "Дом.РФ" Михаил Гольдберг."Мы ожидаем, что всего, как по рыночным, так и по льготным программам, будет выдано 1 миллион – 1,2 миллиона ипотечных кредитов, примерно на 4 триллиона рублей. По льготным – порядка 400-450 тысяч кредитов на 2,3-2,6 триллиона рублей", - сказал он.По подсчетам "Дом.РФ", которые были опубликованы в середине января, в 2024 году по льготным ипотечным программам выдано 636 тысяч кредитов на 3,4 триллиона рублей.Гольдберг считает, что отмена Минфином РФ лимитов и повышение уровня возмещения по семейной и дальневосточной программам должны поддержать сегмент льготной ипотеки."Кстати, в последнюю неделю января спрос по семейной ипотеке заметно оживился. Недельный темп роста выдачи составил 38% (5,5 тысячи кредитов). Выдачи продолжат расти с учетом увеличения числа одобренных заявок за ту же неделю (+33% неделя к неделе). Такие показатели – уже отчасти результат принятых правительством решений", - сказал он.Ранее президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, назвал безобразием ситуацию с лимитами на семейную ипотеку и потребовал, чтобы правительство обеспечило объем субсидий, необходимый для программ льготного кредитования. При этом Минфин РФ сообщил, что с учетом поручения президента по итогам прямой линии подготовит изменения по семейной ипотеке, чтобы исключить механизм лимитов.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 13 февраля.

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