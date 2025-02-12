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В "Дом.РФ" рассказали, когда ипотека вновь станет доступной

В "Дом.РФ" рассказали, когда ипотека вновь станет доступной - 12.02.2025, ПРАЙМ

В "Дом.РФ" рассказали, когда ипотека вновь станет доступной

Доступность ипотеки в России в "полном понимании" вернется к началу 2027 года, заявил в интервью РИА Новости руководитель аналитического центра "Дом.РФ" Михаил... | 12.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-12T13:22+0300

2025-02-12T13:22+0300

2025-02-12T13:22+0300

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МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Доступность ипотеки в России в "полном понимании" вернется к началу 2027 года, заявил в интервью РИА Новости руководитель аналитического центра "Дом.РФ" Михаил Гольдберг. "Это сложный вопрос. Если опираться на тот сценарий по ставкам, который опубликовал Банк России, то привычная нам доступность в полном понимании вернется ближе к концу 2026 года – в 2027 году. До этого времени ставка все-таки будет еще высокой. Но при позитивном развитии событий мы можем увидеть тенденцию на снижение уже в конце этого года", - предположил он. Гольдберг отметил важность уровня ключевой ставки, объясняя это тем, что если рыночные игроки ожидают ее снижения, то ставки и по ипотеке могут уменьшаться опережающим образом по сравнению с ключевой. "Также, как и в случае, когда происходит резкий рост ключевой ставки, ставки по ипотеке растут быстрее даже, чем ключевая", - отметил он. По мнению руководителя аналитического центра "Дом.РФ", ключевая ставка может начать снижаться уже в этом году, "но каких-то уровней однозначных она достигнет не раньше второго полугодия 2026 года - начала 2027 года". Однозначная ставка по ипотеке зависит от уровня ключевой ставки, подчеркнул Гольдберг. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 13 февраля.

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