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В Курской области вертолет Ка-52 нанес удар по ВСУ
В Курской области вертолет Ка-52 нанес удар по ВСУ - 12.02.2025, ПРАЙМ
В Курской области вертолет Ка-52 нанес удар по ВСУ
Экипаж вертолета Ка-52м нанес удар по личному составу, бронированной и автомобильной технике ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны... | 12.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-12T05:13+0300
2025-02-12T05:13+0300
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МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Экипаж вертолета Ка-52м нанес удар по личному составу, бронированной и автомобильной технике ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны РФ.
"Вертолет Ка-52м выполнил задачу по поддержке наземной группировки войск в приграничном районе Курской области. Экипаж нанес ракетный удар по бронированной, автомобильной технике и личному составу ВСУ, скрытом в лесистой местности", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что, согласно докладу разведки, личный состав и военная техника ВСУ были уничтожены. Экипаж ударного вертолета благополучно вернулся на аэродром вылета.
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РОССИЯ, Экономика, Общество , МОСКВА, РФ, ВСУ, Минобороны РФ
В Курской области вертолет Ка-52 нанес удар по ВСУ
Минобороны: вертолет Ка-52м нанес удар по личному составу ВСУ в Курской области
МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Экипаж вертолета Ка-52м нанес удар по личному составу, бронированной и автомобильной технике ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны РФ.
"Вертолет Ка-52м выполнил задачу по поддержке наземной группировки войск в приграничном районе Курской области. Экипаж нанес ракетный удар по бронированной, автомобильной технике и личному составу ВСУ, скрытом в лесистой местности", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что, согласно докладу разведки, личный состав и военная техника ВСУ были уничтожены. Экипаж ударного вертолета благополучно вернулся на аэродром вылета.