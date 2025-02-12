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В Курской области вертолет Ка-52 нанес удар по ВСУ

В Курской области вертолет Ка-52 нанес удар по ВСУ - 12.02.2025, ПРАЙМ

В Курской области вертолет Ка-52 нанес удар по ВСУ

Экипаж вертолета Ка-52м нанес удар по личному составу, бронированной и автомобильной технике ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны... | 12.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-12T05:13+0300

2025-02-12T05:13+0300

2025-02-12T05:13+0300

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МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Экипаж вертолета Ка-52м нанес удар по личному составу, бронированной и автомобильной технике ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны РФ. "Вертолет Ка-52м выполнил задачу по поддержке наземной группировки войск в приграничном районе Курской области. Экипаж нанес ракетный удар по бронированной, автомобильной технике и личному составу ВСУ, скрытом в лесистой местности", - говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что, согласно докладу разведки, личный состав и военная техника ВСУ были уничтожены. Экипаж ударного вертолета благополучно вернулся на аэродром вылета.

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