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Названы сроки восстановления кабеля EstLink 2 между Финляндией и Эстонией - 12.02.2025, ПРАЙМ
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Названы сроки восстановления кабеля EstLink 2 между Финляндией и Эстонией
Названы сроки восстановления кабеля EstLink 2 между Финляндией и Эстонией - 12.02.2025, ПРАЙМ
Названы сроки восстановления кабеля EstLink 2 между Финляндией и Эстонией
Поврежденный в декабре 2024 года электрокабель EstLink 2 между Финляндией и Эстонией восстановят в начале августа, сообщает в среду оператор кабеля - финская... | 12.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-12T17:38+0300
2025-02-12T17:38+0300
финляндия
эстония
балтийское море
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МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Поврежденный в декабре 2024 года электрокабель EstLink 2 между Финляндией и Эстонией восстановят в начале августа, сообщает в среду оператор кабеля - финская электросетевая компания Fingrid. "Согласно текущему графику ремонта, соединение будет восстановлено в начале августа", - говорится в сообщении. На данный момент кабель готовят к ремонтным работам. По словам компании, в течение следующих нескольких недель поврежденный участок кабеля отрежут от линии электропередачи и поднимут для исследования повреждений и ремонта. Ранее экономическое издание Kauppalehti со ссылкой на представителя Fingrid Арто Пахкинена сообщало, что ремонт электрокабеля EstLink 2 обойдется более чем в 30 миллионов евро. Линия электропередачи EstLink 2 между Финляндией и Эстонией отключилась 25 декабря 2024 года. Полиция Финляндии задержала танкер Eagle S под флагом Островов Кука по подозрению в повреждении кабеля EstLink 2 и четырех подводных кабелей связи. Тогда же финская таможня бездоказательно стала утверждать, что судно Eagle S якобы причастно к перевозке российских энергоресурсов. Посол России в Финляндии Павел Кузнецов ранее заявил РИА Новости, что финские власти не опровергли сообщения СМИ о том, что следствие не нашло следов причастности России к инциденту с кабелем EstLink 2. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что заявления о якобы российском следе в повреждении кабелей в Балтийском море нацелены на то, чтобы препятствовать экспорту российской нефти и произвольно ограничить судоходство в акватории.
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финляндия, эстония, балтийское море
ФИНЛЯНДИЯ, ЭСТОНИЯ, Балтийское море
17:38 12.02.2025
 
Названы сроки восстановления кабеля EstLink 2 между Финляндией и Эстонией

Fingrid: электрокабель EstLink 2 между Финляндией и Эстонией починят в августе

© РИА Новости . Всеволод Тарасевич | Перейти в медиабанкВид на Балтийское море
Вид на Балтийское море - ПРАЙМ, 1920, 12.02.2025
© РИА Новости . Всеволод Тарасевич
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МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Поврежденный в декабре 2024 года электрокабель EstLink 2 между Финляндией и Эстонией восстановят в начале августа, сообщает в среду оператор кабеля - финская электросетевая компания Fingrid.
"Согласно текущему графику ремонта, соединение будет восстановлено в начале августа", - говорится в сообщении.
На данный момент кабель готовят к ремонтным работам. По словам компании, в течение следующих нескольких недель поврежденный участок кабеля отрежут от линии электропередачи и поднимут для исследования повреждений и ремонта.
Ранее экономическое издание Kauppalehti со ссылкой на представителя Fingrid Арто Пахкинена сообщало, что ремонт электрокабеля EstLink 2 обойдется более чем в 30 миллионов евро.
Линия электропередачи EstLink 2 между Финляндией и Эстонией отключилась 25 декабря 2024 года. Полиция Финляндии задержала танкер Eagle S под флагом Островов Кука по подозрению в повреждении кабеля EstLink 2 и четырех подводных кабелей связи. Тогда же финская таможня бездоказательно стала утверждать, что судно Eagle S якобы причастно к перевозке российских энергоресурсов.
Посол России в Финляндии Павел Кузнецов ранее заявил РИА Новости, что финские власти не опровергли сообщения СМИ о том, что следствие не нашло следов причастности России к инциденту с кабелем EstLink 2.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что заявления о якобы российском следе в повреждении кабелей в Балтийском море нацелены на то, чтобы препятствовать экспорту российской нефти и произвольно ограничить судоходство в акватории.
#Александр Стубб
Стубб усомнился в случайности повреждения кабелей на Балтике
29 января, 17:12
 
ФИНЛЯНДИЯЭСТОНИЯБалтийское море
 
 
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