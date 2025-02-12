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В "Лаборатории Касперского" выявили новую версию вируса-червя Merlin

В "Лаборатории Касперского" выявили новую версию вируса-червя Merlin - 12.02.2025, ПРАЙМ

В "Лаборатории Касперского" выявили новую версию вируса-червя Merlin

Российские организации из разных отраслей - от телекоммуникаций до промышленности - атакует новая версия вируса-червя Merlin; предположительно, кибератаки... | 12.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-12T11:31+0300

2025-02-12T11:31+0300

2025-02-12T11:31+0300

технологии

лаборатория касперского

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МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Российские организации из разных отраслей - от телекоммуникаций до промышленности - атакует новая версия вируса-червя Merlin; предположительно, кибератаки нацелены на кражу конфиденциальных данных, сообщили РИА Новости в "Лаборатории Касперского". Новый зловред Merlin может быть адаптирован под разные операционные системы: Windows, Linux и macOS. После запуска бэкдор связывается с сервером злоумышленников и отправляет им данные о системе: IP-адрес, версию операционной системы, имя хоста и имя пользователя, архитектуру процессора, информацию о процессе, в котором запущен Merlin. "Эксперты обнаружили кампанию с использованием ранее неизвестной модификации бэкдора Merlin, а также новой версии зловреда Loki. Обе вредоносных программы созданы для работы с фреймворком с открытым исходным кодом Mythic. С атаками столкнулись более десятка российских организаций из разных отраслей, от телекоммуникаций до промышленности. Цели злоумышленников точно не ясны: предположительно, они стремятся украсть конфиденциальные данные", - сообщили в компании. Там рассказали, что для распространения бэкдоров используется классический метод - фишинг, но тексты могут быть разными. Например, одно из писем было адресовано отделу кадров машиностроительного завода. Его авторы просили дать характеристику на бывшего сотрудника, который сейчас якобы рассматривается на ответственную должность в их компании. Отмечается, что в подобных письмах, по всей видимости, содержатся вредоносные ссылки для скачивания архива якобы с резюме кандидата. Если пользователь откроет документ-приманку, начнется загрузка бэкдора Merlin. "Характерная особенность группы Mythic Likho - использование фреймворка Mythic и кастомных агентов для него. При этом злоумышленники стараются избегать шаблонов: хотя зловреды распространяются через письма, их содержание может меняться, как и последующая цепочка заражения. Подобная гибкость повышает шанс атакующих на успех", - объяснил исследователь угроз в "Лаборатории Касперского" Артем Ушков.

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технологии, лаборатория касперского