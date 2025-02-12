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В Киеве прогремели взрывы

В Киеве прогремели взрывы - 12.02.2025, ПРАЙМ

В Киеве прогремели взрывы

Взрывы прогремели в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". | 12.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-12T07:29+0300

2025-02-12T07:29+0300

2025-02-12T07:29+0300

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МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Взрывы прогремели в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". "В Киеве прозвучали взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Позднее телеканал сообщил о повторной серии взрывов в Киеве. Согласно данным украинского министерства цифровой трансформации, тревога звучит в Киеве, Киевской, Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Черниговской, Винницкой и Житомирской областях Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

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