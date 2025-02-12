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На российском рынке автолизинга лидирует Lada

На российском рынке автолизинга лидирует Lada - 12.02.2025, ПРАЙМ

На российском рынке автолизинга лидирует Lada

Автомобиль Lada сохранил лидирующие позиции на российском рынке автолизинга в сегменте легковых автомобилей в 2024 году, также в топ-3 вошли китайские бренды... | 12.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-12T02:48+0300

2025-02-12T02:48+0300

2025-02-12T02:48+0300

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МОСКВА, 12 фев – ПРАЙМ. Автомобиль Lada сохранил лидирующие позиции на российском рынке автолизинга в сегменте легковых автомобилей в 2024 году, также в топ-3 вошли китайские бренды Haval и Geely, единогласно заявили РИА Новости в опрошенных лизинговых компаниях. "По данным "Европлана", в легковом сегменте лидирует Lada с долей 27,7% (+3% по сравнению с прошлым годом), за ней следуют Haval с 13,6% (+3%) и Geely с долей 9,5%", - прокомментировал результаты 2024 года директор по продажам лизинговой компании Иван Коровников. В портфеле компании самыми популярными моделям легковых автомобилей в 2024 году стали Lada Granta, Haval Jolion и Geely Monjaro. Гендиректор "ВТБ Лизинг" Антон Мусатов также отметил РИА Новости, что по итогам прошлого года самыми популярными марками в сегменте легковых авто стали Lada, Haval и Geely. "Их доли в общем объеме лизинговых продаж легковых автомобилей составили 21%, 12% и 10% соответственно", - уточнил он. В лизинговой компании "Интерлизинг" агентству пояснили, что в настоящее время рынок лизинга легковых автомобилей поделен между доступными российскими марками и китайскими моделями, пришедшими на замену популярных европейских, японских, корейских автомобилей. При этом сохраняется интерес к премиальным немецким маркам. По словам директора по развитию ГК "Альфа-Лизинг" Иллариона Демчикова, наиболее востребованными марками в сегменте легкового транспорта у клиентов компании в 2024 году стали Lada - 21,3% заключенных лизинговых сделок, Haval - 14,3%, Geely - 14,2%. ЛИЗИНГ LCV И ГРУЗОВИКОВ В сегменте легких коммерческих автомобилей российскому автопрому также успешно удается занимать лидирующую позицию. Так, в 2024 году ГАЗ расположился на первом месте в рейтинге топ-3 автомобилей в лизинге LCV у всех опрошенных компаний. "В сегменте легкого коммерческого транспорта в прошлом году лидировали российские производители: ГАЗ (48%), УАЗ (11%), Sollers (11%). Суммарно они заняли долю в 70%", - сказал Мусатов. В свою очередь, Коровников отметил, что, согласно продажам "Европлана", в новом коммерческом сегменте доминирует ГАЗ с долей 23,1%, "Камаз" и Lada имеют по 6,2%. Наиболее востребованные модели - "ГАЗель Next" и Lada Largus. "В число самых продаваемых грузовиков вошли Shacman, Sitrak, DongFeng, LCV - ГАЗ, УАЗ, Sollers", - такие данные по компании приводят в "Интерлизинге". Гендиректор "ВТБ Лизинг" отметил, что в сегменте грузовых автомобилей верхние строки в портфеле компании заняли "Камаз" (18%), Shacman (14%) и Sitrak (13%). "В сегменте LCV наибольшим спросом пользовались представители брендов ГАЗ - 41%, Sollers - 12,3%, УАЗ - 11%. В грузовом сегменте чаще всего клиенты оформляли в лизинг технику Shacman - 13,6% сделок, Sitrak - 10,9%, Faw - 8%", - отметил Демчиков. ОБЩАЯ СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ АВТОЛИЗИНГА В 2024 ГОДУ По словам Коровникова, в 2024 году российские марки легковых автомобилей укрепили свои позиции в портфеле "Европлана", увеличив долю с 30,6% до 34,6%. В то же время доля китайских автомобилей осталась на уровне 59,3%, что говорит о стабильности их присутствия в этом сегменте. "Доля белорусских легковых автомобилей увеличилась до 2,4% за счет пятикратного увеличения продаж марки Belgee. В грузовом сегменте доля китайской техники снизилась ... с 59% до 47,7%, в то время как доля российской техники увеличилась ... с 35,7% до 45,5%. Таким образом, мы видим, что в условиях конкуренции российские автомобили постепенно завоевывают рынок, но китайские марки продолжают доминировать", - добавил Коровников. Мусатов подчеркнул, что самую высокую долю отечественная техника занимает в сегменте легкого коммерческого транспорта, где по итогам прошлого года она составила 85%. На технику китайского производства в этом сегменте пришлось 12%. Также высока доля российских производителей в сегменте автобусов - 2024 году она достигла 73%. В сегменте легковых авто доли примерно равны – на уровне 43-44%. В грузовом на китайскую технику приходится чуть более половины лизинговых продаж – 52%, на российскую - 41%. "Доля произведенных в России автомобилей составила около 52% от всего выданного в лизинг транспорта в 2024 году. Доля авто китайского производства составила 36%", - отметил он. Демчиков рассказал, что в 2024 году в "Альфа-Лизинге" доля российского автопрома среди легковых автомобилей составила 24% от всех сделок. По его словам, конкурировать с китайскими автомобилями представителям "АвтоВАЗа" и другим отечественным производителям позволяет более доступная стоимость лизинга в условиях роста ключевой ставки и утилизационного сбора, а также субсидирование со стороны Минпромторга и высокий уровень доверия. Директор департамента по развитию бизнеса "Газпромбанк Лизинг" Вячеслав Михайлов рассказал РИА Новости, что в 2024 году российские автопроизводители значительно улучшили свои показатели: рост продаж и производства составил в среднем 40%. При этом для продаж российских авто на общем фоне сохранилась на уровне 2023 года и составила 32% от общих продаж на рынке легковых автомобилей. "По итогам 2024 года доля отечественных брендов в объеме нового бизнеса легковых автомобилей группы "Газпромбанк Лизинг" составляет 32%, что на 6 процентных пунктов больше 2023 года. Знаем, что в планах российских производителей увеличение объемов, развитие технологий и расширение модельного ряда автомобилей за счет выпуска новых моделей. Все эти инициативы должны привести к укреплению и повышению позиций российских автопроизводителей", - заключил Михайлов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, михайлов, газпромбанк лизинг, lada vision 4x4, lada x-cross 5, lada largus