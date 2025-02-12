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Катя Лель поблагодарила Путина за звание заслуженной артистки - 12.02.2025, ПРАЙМ
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Катя Лель поблагодарила Путина за звание заслуженной артистки
Катя Лель поблагодарила Путина за звание заслуженной артистки - 12.02.2025, ПРАЙМ
Катя Лель поблагодарила Путина за звание заслуженной артистки
Певица Катя Лель поблагодарила президента России Владимира Путина за присвоенное звание заслуженной артистки РФ, добавив, что она счастлива. | 12.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-12T00:27+0300
2025-02-12T00:27+0300
бизнес
россия
общество
рф
москва
владимир путин
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МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Певица Катя Лель поблагодарила президента России Владимира Путина за присвоенное звание заслуженной артистки РФ, добавив, что она счастлива. Ранее Путин присвоил звание заслуженного артиста РФ певице Кате Лель, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "Как же я счастлива! Благодарю нашего президента В.В. Путина за высокую награду и каждого из вас за любовь к моему творчеству!" - написала исполнительница в своем Telegram-канале. Один из популярных треков артистки - "Мой мармеладный" - вышел в 2004 году и стал лидером российских хит-парадов, а в ноябре 2023 года стал трендом у иностранцев и "вирусным" в TikTok. Англоязычные пользователи соцсети пытались повторить слова композиции, одеваясь в шапки-ушанки и шубы.
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бизнес, россия, общество , рф, москва, владимир путин
Бизнес, РОССИЯ, Общество , РФ, МОСКВА, Владимир Путин
00:27 12.02.2025
 
Катя Лель поблагодарила Путина за звание заслуженной артистки

Катя Лель поблагодарила Путина за звание заслуженной артистки России

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МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Певица Катя Лель поблагодарила президента России Владимира Путина за присвоенное звание заслуженной артистки РФ, добавив, что она счастлива.
Ранее Путин присвоил звание заслуженного артиста РФ певице Кате Лель, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"Как же я счастлива! Благодарю нашего президента В.В. Путина за высокую награду и каждого из вас за любовь к моему творчеству!" - написала исполнительница в своем Telegram-канале.
Один из популярных треков артистки - "Мой мармеладный" - вышел в 2004 году и стал лидером российских хит-парадов, а в ноябре 2023 года стал трендом у иностранцев и "вирусным" в TikTok. Англоязычные пользователи соцсети пытались повторить слова композиции, одеваясь в шапки-ушанки и шубы.
 
БизнесРОССИЯОбществоРФМОСКВАВладимир Путин
 
 
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