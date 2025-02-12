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Маск призвал к "тщательному пересмотру" НАТО
Маск призвал к "тщательному пересмотру" НАТО - 12.02.2025, ПРАЙМ
Маск призвал к "тщательному пересмотру" НАТО
Глава нового департамента эффективности государственного управления (DOGE) США, американский предприниматель Илон Маск заявил о необходимости "тщательного... | 12.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-12T11:27+0300
2025-02-12T11:27+0300
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МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Глава нового департамента эффективности государственного управления (DOGE) США, американский предприниматель Илон Маск заявил о необходимости "тщательного пересмотра" НАТО. "НАТО нуждается в тщательном пересмотре", - написал Маск на своей странице в соцсети X. Заявление Маска было сделано после того, как президент Дональд Трамп многократно выразил недовольство работой альянса и угрожал выходом США из организации, если европейские партнеры не будут нести больше финансовой ответственности за собственную безопасность.В своем выступлении на Всемирном экономическом форуме Трамп заявил о намерении потребовать от стран НАТО увеличения расходов на оборону до 5% от ВВП. Он отметил, что многие члены альянса не выполняли своих обязательств по выделению 2% на оборону, пока он сам настоял на их выполнении.
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сша, нато, илон маск
Политика, США, НАТО, Илон Маск
Маск призвал к "тщательному пересмотру" НАТО
Маск заявил, что НАТО нуждается в тщательном пересмотре
МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Глава нового департамента эффективности государственного управления (DOGE) США, американский предприниматель Илон Маск заявил о необходимости "тщательного пересмотра" НАТО.
"НАТО нуждается в тщательном пересмотре", - написал Маск на своей странице в соцсети X.
Заявление Маска было сделано после того, как президент Дональд Трамп многократно выразил недовольство работой альянса и угрожал выходом США из организации, если европейские партнеры не будут нести больше финансовой ответственности за собственную безопасность.
В своем выступлении на Всемирном экономическом форуме Трамп заявил о намерении потребовать от стран НАТО увеличения расходов на оборону до 5% от ВВП. Он отметил, что многие члены альянса не выполняли своих обязательств по выделению 2% на оборону, пока он сам настоял на их выполнении.
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