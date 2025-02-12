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Россия нарастила выпуск растительных масел

Россия нарастила выпуск растительных масел - 12.02.2025, ПРАЙМ

Россия нарастила выпуск растительных масел

Россия в прошлом году выпустила более 10,4 миллиона тонн растительных масел - это на 6,9% больше, чем в 2023 году, сообщает Минсельхоз РФ. | 12.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-12T11:02+0300

2025-02-12T11:02+0300

2025-02-12T11:02+0300

экономика

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МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Россия в прошлом году выпустила более 10,4 миллиона тонн растительных масел - это на 6,9% больше, чем в 2023 году, сообщает Минсельхоз РФ. "Масложировая отрасль является одним из драйверов роста российского агропромышленного комплекса. В 2024 году отечественные производители выпустили более 10,4 миллиона тонн растительных масел, что на 6,9% больше уровня предыдущего года. В том числе было произведено 8 миллионов тонн подсолнечного масла (прирост в этой категории достиг 11,7%) и порядка 1,1 миллиона тонн соевого масла (+9,6%)", - говорится в сообщении. Отмечается, что самообеспеченность в этой отрасли в 2,8 раза больше верхнего значения доктрины продовольственной безопасности страны и именно поэтому Россия является одним из мировых лидеров по экспорту растительных масел. "В прошлом году, за счет реализации проектов по модернизации и новому строительству, перерабатывающие мощности выросли почти на один миллион тонн и превысили 32 миллиона тонн в год", - добавил исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев, слова которого приводит Минсельхоз РФ.

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россия, сельское хозяйство, минсельхоз