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Матвиенко рассказала об "экономическом чуде" России - 12.02.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Матвиенко рассказала об "экономическом чуде" России
Матвиенко рассказала об "экономическом чуде" России - 12.02.2025, ПРАЙМ
Матвиенко рассказала об "экономическом чуде" России
Экономический рост России в условиях санкций является значительным достижением, и это может привести к корректировке экономических теорий в учебниках, заявила... | 12.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-12T14:01+0300
2025-02-12T14:01+0300
экономика
россия
валентина матвиенко
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МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Экономический рост России в условиях санкций является значительным достижением, и это может привести к корректировке экономических теорий в учебниках, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко."Нам есть чем гордиться. И темпы роста валового внутреннего продукта, темпы роста экономики выше мирового уровня, 4,1%. Коллеги, в тех условиях, в каких мы живём и трудимся, работаем, это, конечно, огромное достижение", - подчеркнула сенатор.Матвиенко также отметила роль работников и правительства в достижении этих результатов и подчеркнула важность оперативных решений, принимаемых последние годы. Она выразила уверенность, что многие эксперты мирового уровня проанализируют экономическое развитие России в условиях санкций.Однако, Матвиенко также отметила, что сложности, включая проблемы с кадрами, по-прежнему существуют.
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россия, валентина матвиенко
Экономика, РОССИЯ, Валентина Матвиенко
14:01 12.02.2025
 
Матвиенко рассказала об "экономическом чуде" России

Матвиенко: в мире будут анализировать экономическое чудо РФ в условиях санкций

© РИА Новости . Игорь Егоров | Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - ПРАЙМ, 1920, 12.02.2025
© РИА Новости . Игорь Егоров
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МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Экономический рост России в условиях санкций является значительным достижением, и это может привести к корректировке экономических теорий в учебниках, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
"Нам есть чем гордиться. И темпы роста валового внутреннего продукта, темпы роста экономики выше мирового уровня, 4,1%. Коллеги, в тех условиях, в каких мы живём и трудимся, работаем, это, конечно, огромное достижение", - подчеркнула сенатор.
Матвиенко также отметила роль работников и правительства в достижении этих результатов и подчеркнула важность оперативных решений, принимаемых последние годы. Она выразила уверенность, что многие эксперты мирового уровня проанализируют экономическое развитие России в условиях санкций.
Однако, Матвиенко также отметила, что сложности, включая проблемы с кадрами, по-прежнему существуют.
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