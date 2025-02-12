https://1prime.ru/20250212/matvienko-854876230.html

Матвиенко рассказала об "экономическом чуде" России

Матвиенко рассказала об "экономическом чуде" России - 12.02.2025, ПРАЙМ

Матвиенко рассказала об "экономическом чуде" России

Экономический рост России в условиях санкций является значительным достижением, и это может привести к корректировке экономических теорий в учебниках, заявила... | 12.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-12T14:01+0300

2025-02-12T14:01+0300

2025-02-12T14:01+0300

экономика

россия

валентина матвиенко

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МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Экономический рост России в условиях санкций является значительным достижением, и это может привести к корректировке экономических теорий в учебниках, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко."Нам есть чем гордиться. И темпы роста валового внутреннего продукта, темпы роста экономики выше мирового уровня, 4,1%. Коллеги, в тех условиях, в каких мы живём и трудимся, работаем, это, конечно, огромное достижение", - подчеркнула сенатор.Матвиенко также отметила роль работников и правительства в достижении этих результатов и подчеркнула важность оперативных решений, принимаемых последние годы. Она выразила уверенность, что многие эксперты мирового уровня проанализируют экономическое развитие России в условиях санкций.Однако, Матвиенко также отметила, что сложности, включая проблемы с кадрами, по-прежнему существуют.

https://1prime.ru/20250211/ekonomika-854844032.html

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россия, валентина матвиенко