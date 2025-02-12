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Мексика осудила введение пошлин США на сталь
Мексика осудила введение пошлин США на сталь - 12.02.2025, ПРАЙМ
Мексика осудила введение пошлин США на сталь
Национальная палата черной металлургии Мексики Canacero осудила введение пошлин Соединенными Штатами и потребовала ответных мер в отношении стальной продукции... | 12.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-12T05:13+0300
2025-02-12T05:13+0300
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ПАНАМА, 12 фев - ПРАЙМ. Национальная палата черной металлургии Мексики Canacero осудила введение пошлин Соединенными Штатами и потребовала ответных мер в отношении стальной продукции из соседней страны, если исключение для Мексики не будет достигнуто.
"Мексиканская сталелитейная промышленность отвергает введение пошлин Соединенными Штатами и требует ответных мер в отношении стальной продукции, если исключение для Мексики не будет достигнуто", - говорится в сообщении в блоге объединения в Х.
Президент США Дональд Трамп в понедельник подписал указ о введении пошлин в размере 25% на все поставки в страну стали и алюминия. Министр экономики Мексики Марсело Эбрард заявил после этого, что страна считает их неоправданными и намерена провести консультации с администрацией Трампа.
"Эта мера серьезно повлияет на сталелитейную промышленность и всю цепочку металлообработки в Северной Америке, поставив под угрозу конкурентоспособность и региональную интеграцию", - сказано в сообщении Canacero.
Баланс торговли сталью между двумя странами, как отметили металлурги, демонстрирует положительное сальдо в размере 2,3 миллиона тонн в пользу США по состоянию на конец 2024 года, поэтому нет никаких оснований для введения пошлин на мексиканскую сталь.
"Высокий уровень производственной интеграции между обеими странами и региональные выгоды должны стать приоритетом перед лицом угрозы избыточных мощностей в Китае и Юго-Восточной Азии", - заявили мексиканские производители, выразив надежду на торжество экономической целесообразности.
По данным Canacero, возможные тарифы США поставят под угрозу 75% мексиканского экспорта стали стоимостью 2,1 миллиарда долларов США, подвергая риску ключевые рабочие места и инвестиции в латиноамериканской стране.
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мировая экономика, промышленность, мексика, сша, панама, дональд трамп
Экономика, Мировая экономика, Промышленность, МЕКСИКА, США, ПАНАМА, Дональд Трамп
Мексика осудила введение пошлин США на сталь
Национальная палата черной металлургии Мексики потребовала ответных мер из-за пошлин США
ПАНАМА, 12 фев - ПРАЙМ. Национальная палата черной металлургии Мексики Canacero осудила введение пошлин Соединенными Штатами и потребовала ответных мер в отношении стальной продукции из соседней страны, если исключение для Мексики не будет достигнуто.
"Мексиканская сталелитейная промышленность отвергает введение пошлин Соединенными Штатами и требует ответных мер в отношении стальной продукции, если исключение для Мексики не будет достигнуто", - говорится в сообщении в блоге объединения в Х.
Президент США Дональд Трамп в понедельник подписал указ о введении пошлин в размере 25% на все поставки в страну стали и алюминия. Министр экономики Мексики Марсело Эбрард заявил после этого, что страна считает их неоправданными и намерена провести консультации с администрацией Трампа.
"Эта мера серьезно повлияет на сталелитейную промышленность и всю цепочку металлообработки в Северной Америке, поставив под угрозу конкурентоспособность и региональную интеграцию", - сказано в сообщении Canacero.
Баланс торговли сталью между двумя странами, как отметили металлурги, демонстрирует положительное сальдо в размере 2,3 миллиона тонн в пользу США по состоянию на конец 2024 года, поэтому нет никаких оснований для введения пошлин на мексиканскую сталь.
"Высокий уровень производственной интеграции между обеими странами и региональные выгоды должны стать приоритетом перед лицом угрозы избыточных мощностей в Китае и Юго-Восточной Азии", - заявили мексиканские производители, выразив надежду на торжество экономической целесообразности.
По данным Canacero, возможные тарифы США поставят под угрозу 75% мексиканского экспорта стали стоимостью 2,1 миллиарда долларов США, подвергая риску ключевые рабочие места и инвестиции в латиноамериканской стране.