https://1prime.ru/20250212/mid-854870920.html

Захарова назвала истинную цель Киева и Запада на Украине

Захарова назвала истинную цель Киева и Запада на Украине - 12.02.2025, ПРАЙМ

Захарова назвала истинную цель Киева и Запада на Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила украинские власти в том, что они предприняли все усилия, чтобы "похоронить" Минские соглашения. Об... | 12.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-12T11:17+0300

2025-02-12T11:17+0300

2025-02-12T11:17+0300

политика

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мария захарова

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МОСКВА, 12 фев – ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила украинские власти в том, что они предприняли все усилия, чтобы "похоронить" Минские соглашения. Об этом говорится в комментарии представителя ведомства."Истинной целью правящего на Украине неонацистского меньшинства и его западных покровителей является зачистка доставшихся им обширных территорий бывшей Украинской ССР от всего русского и создание на них антироссийского плацдарма. Именно поэтому они не допустили реализации "Комплекса мер по выполнению Минских соглашений", подписанных 10 лет назад", - отметила она.Захарова заявила, что Киеву наплевать на русскоязычное население Донбасса и он не желал реализовывать Минские соглашения, которые были преследовали мирное урегулирование конфликта на Украине. Она также отметила, что Киев систематически нарушает эти соглашения.

https://1prime.ru/20250212/zakharova-854863260.html

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россия, мария захарова, украина, мид рф