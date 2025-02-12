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Захарова назвала истинную цель Киева и Запада на Украине - 12.02.2025, ПРАЙМ
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Захарова назвала истинную цель Киева и Запада на Украине
Захарова назвала истинную цель Киева и Запада на Украине - 12.02.2025, ПРАЙМ
Захарова назвала истинную цель Киева и Запада на Украине
Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила украинские власти в том, что они предприняли все усилия, чтобы "похоронить" Минские соглашения. Об... | 12.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-12T11:17+0300
2025-02-12T11:17+0300
политика
россия
мария захарова
украина
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МОСКВА, 12 фев – ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила украинские власти в том, что они предприняли все усилия, чтобы "похоронить" Минские соглашения. Об этом говорится в комментарии представителя ведомства."Истинной целью правящего на Украине неонацистского меньшинства и его западных покровителей является зачистка доставшихся им обширных территорий бывшей Украинской ССР от всего русского и создание на них антироссийского плацдарма. Именно поэтому они не допустили реализации "Комплекса мер по выполнению Минских соглашений", подписанных 10 лет назад", - отметила она.Захарова заявила, что Киеву наплевать на русскоязычное население Донбасса и он не желал реализовывать Минские соглашения, которые были преследовали мирное урегулирование конфликта на Украине. Она также отметила, что Киев систематически нарушает эти соглашения.
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россия, мария захарова, украина, мид рф
Политика, РОССИЯ, Мария Захарова, УКРАИНА, МИД РФ
11:17 12.02.2025
 
Захарова назвала истинную цель Киева и Запада на Украине

МИД: цель Киева и Запада состоит в создании на Украине антироссийского плацдарма

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкВсемирный фестиваль молодежи в Сочи
Всемирный фестиваль молодежи в Сочи - ПРАЙМ, 1920, 12.02.2025
© РИА Новости . Павел Бедняков
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МОСКВА, 12 фев – ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила украинские власти в том, что они предприняли все усилия, чтобы "похоронить" Минские соглашения. Об этом говорится в комментарии представителя ведомства.
"Истинной целью правящего на Украине неонацистского меньшинства и его западных покровителей является зачистка доставшихся им обширных территорий бывшей Украинской ССР от всего русского и создание на них антироссийского плацдарма. Именно поэтому они не допустили реализации "Комплекса мер по выполнению Минских соглашений", подписанных 10 лет назад", - отметила она.
Захарова заявила, что Киеву наплевать на русскоязычное население Донбасса и он не желал реализовывать Минские соглашения, которые были преследовали мирное урегулирование конфликта на Украине. Она также отметила, что Киев систематически нарушает эти соглашения.
Интервью официального представителя МИД РФ М. Захаровой агентству РИА Новости - ПРАЙМ, 1920, 12.02.2025
Захарова обвинила Киев в уничтожении украинских граждан
09:18
 
ПолитикаРОССИЯМария ЗахароваУКРАИНАМИД РФ
 
 
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