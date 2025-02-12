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Минпромторг планирует запустить эксперимент по маркировке автозапчастей
Минпромторг планирует запустить эксперимент по маркировке автозапчастей - 12.02.2025, ПРАЙМ
Минпромторг планирует запустить эксперимент по маркировке автозапчастей
Министерство промышленности и торговли России планирует запустить в феврале эксперимент по маркировке средствами идентификации отдельных видов автозапчастей,... | 12.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-12T00:57+0300
2025-02-12T00:57+0300
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МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Министерство промышленности и торговли России планирует запустить в феврале эксперимент по маркировке средствами идентификации отдельных видов автозапчастей, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
Минпромторг РФ в ноябре 2024 года сообщил о планах запуска эксперимента по маркировке некоторых автозапчастей, который должен был продлиться с 1 февраля 2025 года по 28 февраля 2026 года. На сегодняшний день эксперимент пока не стартовал.
"Эксперимент планируется запустить в феврале этого года в отношении фильтров, свечей зажигания и автомобильных стекол. Проект соответствующего постановления внесен в правительство Российской Федерации", - говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что в министерство поступали обращения представителей бизнес-сообщества с предложениями по запуску эксперимента по маркировке средствами идентификации отдельных видов автомобильных запасных частей.
"При этом после принятия указанного постановления Минпромторгом России будет проработан вопрос последующего расширения эксперимента на дополнительные виды продукции", - добавили в министерстве.
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Бизнес, РОССИЯ, Экономика, МОСКВА, РФ, Минпромторг
Минпромторг планирует запустить эксперимент по маркировке автозапчастей
Минпромторг планирует запустить в феврале эксперимент по маркировке автозапчастей
МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Министерство промышленности и торговли России планирует запустить в феврале эксперимент по маркировке средствами идентификации отдельных видов автозапчастей, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
Минпромторг РФ в ноябре 2024 года сообщил о планах запуска эксперимента по маркировке некоторых автозапчастей, который должен был продлиться с 1 февраля 2025 года по 28 февраля 2026 года. На сегодняшний день эксперимент пока не стартовал.
"Эксперимент планируется запустить в феврале этого года в отношении фильтров, свечей зажигания и автомобильных стекол. Проект соответствующего постановления внесен в правительство Российской Федерации", - говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что в министерство поступали обращения представителей бизнес-сообщества с предложениями по запуску эксперимента по маркировке средствами идентификации отдельных видов автомобильных запасных частей.
"При этом после принятия указанного постановления Минпромторгом России будет проработан вопрос последующего расширения эксперимента на дополнительные виды продукции", - добавили в министерстве.