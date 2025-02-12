https://1prime.ru/20250212/moratoriy-854875926.html

Новак рассказал о перспективах моратория на выплату дивидендов "Русгидро"

Новак рассказал о перспективах моратория на выплату дивидендов "Русгидро" - 12.02.2025, ПРАЙМ

Новак рассказал о перспективах моратория на выплату дивидендов "Русгидро"

Вопрос о введении временного моратория на выплату дивидендов генерирующей компанией "Русгидро" - до 2028 года - обсуждается, заявил журналистам вице-премьер... | 12.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-12T13:53+0300

2025-02-12T13:53+0300

2025-02-12T13:53+0300

экономика

россия

александр новак

русгидро

https://cdnn.1prime.ru/img/84075/32/840753287_0:174:3023:1874_1920x0_80_0_0_efdaaacb03f456fd608fc1cde5e7e5dd.jpg

МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Вопрос о введении временного моратория на выплату дивидендов генерирующей компанией "Русгидро" - до 2028 года - обсуждается, заявил журналистам вице-премьер Александр Новак. "Обсуждается", - ответил Новак на вопрос о том, ведется ли дискуссия о моратории до 2028 года на выплату дивидендов "Русгидро". Накануне газета "Коммерсант" со ссылкой на источники написала, что кабмин РФ предлагает "Русгидро" ввести мораторий на выплаты дивидендов до 2028 года из-за убыточного финансового состояния компании. Вместо выплат акционерам деньги предлагается направить на погашение долгов, взятых на рефинансирование кредитов для Дальневосточной генерирующей компании (входит в "Русгидро"), а также на обеспечение новой инвестпрограммы. В январе прошлого года вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев сообщал, что правительство РФ с "Русгидро" готовят предложения об улучшении экономического состояния компании. При этом акционеры "Русгидро" до сих пор не приняли решение о выплате дивидендов по результатам 2023 года.

https://1prime.ru/20250212/novak-854873259.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, александр новак, русгидро