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Новак рассказал о перспективах моратория на выплату дивидендов "Русгидро" - 12.02.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250212/moratoriy-854875926.html
Новак рассказал о перспективах моратория на выплату дивидендов "Русгидро"
Новак рассказал о перспективах моратория на выплату дивидендов "Русгидро" - 12.02.2025, ПРАЙМ
Новак рассказал о перспективах моратория на выплату дивидендов "Русгидро"
Вопрос о введении временного моратория на выплату дивидендов генерирующей компанией "Русгидро" - до 2028 года - обсуждается, заявил журналистам вице-премьер... | 12.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-12T13:53+0300
2025-02-12T13:53+0300
экономика
россия
александр новак
русгидро
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МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Вопрос о введении временного моратория на выплату дивидендов генерирующей компанией "Русгидро" - до 2028 года - обсуждается, заявил журналистам вице-премьер Александр Новак. "Обсуждается", - ответил Новак на вопрос о том, ведется ли дискуссия о моратории до 2028 года на выплату дивидендов "Русгидро". Накануне газета "Коммерсант" со ссылкой на источники написала, что кабмин РФ предлагает "Русгидро" ввести мораторий на выплаты дивидендов до 2028 года из-за убыточного финансового состояния компании. Вместо выплат акционерам деньги предлагается направить на погашение долгов, взятых на рефинансирование кредитов для Дальневосточной генерирующей компании (входит в "Русгидро"), а также на обеспечение новой инвестпрограммы. В январе прошлого года вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев сообщал, что правительство РФ с "Русгидро" готовят предложения об улучшении экономического состояния компании. При этом акционеры "Русгидро" до сих пор не приняли решение о выплате дивидендов по результатам 2023 года.
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россия, александр новак, русгидро
Экономика, РОССИЯ, Александр Новак, Русгидро
13:53 12.02.2025
 
Новак рассказал о перспективах моратория на выплату дивидендов "Русгидро"

Новак: мораторий до 2028 года на выплату дивидендов "Русгидро" обсуждается

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Александр Новак
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак - ПРАЙМ, 1920, 12.02.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Вопрос о введении временного моратория на выплату дивидендов генерирующей компанией "Русгидро" - до 2028 года - обсуждается, заявил журналистам вице-премьер Александр Новак.
"Обсуждается", - ответил Новак на вопрос о том, ведется ли дискуссия о моратории до 2028 года на выплату дивидендов "Русгидро".
Накануне газета "Коммерсант" со ссылкой на источники написала, что кабмин РФ предлагает "Русгидро" ввести мораторий на выплаты дивидендов до 2028 года из-за убыточного финансового состояния компании. Вместо выплат акционерам деньги предлагается направить на погашение долгов, взятых на рефинансирование кредитов для Дальневосточной генерирующей компании (входит в "Русгидро"), а также на обеспечение новой инвестпрограммы.
В январе прошлого года вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев сообщал, что правительство РФ с "Русгидро" готовят предложения об улучшении экономического состояния компании.
При этом акционеры "Русгидро" до сих пор не приняли решение о выплате дивидендов по результатам 2023 года.
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак - ПРАЙМ, 1920, 12.02.2025
Новак обозначил сроки завершения строительства "Мурманского СПГ"
12:37
 
ЭкономикаРОССИЯАлександр НовакРусгидро
 
 
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