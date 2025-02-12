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Индекс Мосбиржи превысил 3100 пунктов впервые с июля 2024 года

Индекс Мосбиржи превысил 3100 пунктов впервые с июля 2024 года - 12.02.2025, ПРАЙМ

Индекс Мосбиржи превысил 3100 пунктов впервые с июля 2024 года

Российский рынок акций в ходе вечерней сессии среды резко усилил рост и впервые с 9 июля прошлого года превысил психологически важный уровень 3100 пунктов после | 12.02.2025, ПРАЙМ

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МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Российский рынок акций в ходе вечерней сессии среды резко усилил рост и впервые с 9 июля прошлого года превысил психологически важный уровень 3100 пунктов после новостей о телефонном разговоре президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (IMOEX2) к 20.28 мск рос на 3,25% - до 3 115,99 пункта. В то же время взлетели и акции "Газпрома": к этому же времени они дорожали на 7,51% - до 152,71 рубля. Ранее в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин провел телефонный разговор с Трампом.

https://1prime.ru/20250211/mosbirzha-854854813.html

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индекс мосбиржи, рост