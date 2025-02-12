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МВД предупредило о новой уловке кибермошенников - 12.02.2025, ПРАЙМ
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МВД предупредило о новой уловке кибермошенников
МВД предупредило о новой уловке кибермошенников - 12.02.2025, ПРАЙМ
МВД предупредило о новой уловке кибермошенников
Кибермошенники начали практиковать новую схему выманивания кодов доступа от аккаунтов на портале "Госуслуги", которая нацелена на студенческую аудиторию... | 12.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-12T15:56+0300
2025-02-12T17:09+0300
мошенничество
фишинговые сайты
студенты
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МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Кибермошенники начали практиковать новую схему выманивания кодов доступа от аккаунтов на портале "Госуслуги", которая нацелена на студенческую аудиторию. Потенциальным жертвам предлагается пройти по ссылке и зарегистрироваться в якобы государственной единой системе оценивания студентов, в результате чего пользователь рискует передать в руки мошенников коды.предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "Обнаружен ресурс, используя который мошенники под предлогом "государственной единой системы оценивания студентов" выманивают код доступа от аккаунта на портале "Госуслуги". Ссылки выглядят легитимно: гесос.рус или gesos.ru, однако ведут на ресурс с намного менее презентабельным адресом", - говорится в сообщении. Правоохранители напомнили, что на "Госуслугах" студентам доступны: подача заявлений на поступление в вуз, справки из учебного заведения (о доходах, о статусе студента), оформление социальных льгот, а также дорабатывается электронный студенческий билет – регистрация или восстановление через портал.
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фишинговые сайты, студенты
Мошенничество, фишинговые сайты, студенты
15:56 12.02.2025 (обновлено: 17:09 12.02.2025)
 
МВД предупредило о новой уловке кибермошенников

В МВД РФ предупредили о фишинговом ресурсе, нацеленном на студентов

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСтрочки с цифрами на экранах компьютера и ноутбука.
Строчки с цифрами на экранах компьютера и ноутбука. - ПРАЙМ, 1920, 12.02.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Кибермошенники начали практиковать новую схему выманивания кодов доступа от аккаунтов на портале "Госуслуги", которая нацелена на студенческую аудиторию. Потенциальным жертвам предлагается пройти по ссылке и зарегистрироваться в якобы государственной единой системе оценивания студентов, в результате чего пользователь рискует передать в руки мошенников коды.
предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"Обнаружен ресурс, используя который мошенники под предлогом "государственной единой системы оценивания студентов" выманивают код доступа от аккаунта на портале "Госуслуги". Ссылки выглядят легитимно: гесос.рус или gesos.ru, однако ведут на ресурс с намного менее презентабельным адресом", - говорится в сообщении.
Сотрудник полиции - ПРАЙМ, 1920, 11.02.2025
Мошенники похитили свыше 421 миллиона рублей у жительницы Самары
Вчера, 09:27
Правоохранители напомнили, что на "Госуслугах" студентам доступны: подача заявлений на поступление в вуз, справки из учебного заведения (о доходах, о статусе студента), оформление социальных льгот, а также дорабатывается электронный студенческий билет – регистрация или восстановление через портал.
 
Мошенничествофишинговые сайтыстуденты
 
 
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