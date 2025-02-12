https://1prime.ru/20250212/moshenniki-854879093.html

МВД предупредило о новой уловке кибермошенников

МВД предупредило о новой уловке кибермошенников - 12.02.2025, ПРАЙМ

МВД предупредило о новой уловке кибермошенников

Кибермошенники начали практиковать новую схему выманивания кодов доступа от аккаунтов на портале "Госуслуги", которая нацелена на студенческую аудиторию... | 12.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-12T15:56+0300

2025-02-12T15:56+0300

2025-02-12T17:09+0300

мошенничество

фишинговые сайты

студенты

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МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Кибермошенники начали практиковать новую схему выманивания кодов доступа от аккаунтов на портале "Госуслуги", которая нацелена на студенческую аудиторию. Потенциальным жертвам предлагается пройти по ссылке и зарегистрироваться в якобы государственной единой системе оценивания студентов, в результате чего пользователь рискует передать в руки мошенников коды.предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "Обнаружен ресурс, используя который мошенники под предлогом "государственной единой системы оценивания студентов" выманивают код доступа от аккаунта на портале "Госуслуги". Ссылки выглядят легитимно: гесос.рус или gesos.ru, однако ведут на ресурс с намного менее презентабельным адресом", - говорится в сообщении. Правоохранители напомнили, что на "Госуслугах" студентам доступны: подача заявлений на поступление в вуз, справки из учебного заведения (о доходах, о статусе студента), оформление социальных льгот, а также дорабатывается электронный студенческий билет – регистрация или восстановление через портал.

https://1prime.ru/20250211/moshenniki-854833820.html

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фишинговые сайты, студенты