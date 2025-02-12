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Минимальный "джентльменский" набор к свиданию подорожал на 10%
Минимальный "джентльменский" набор к свиданию подорожал на 10% - 12.02.2025, ПРАЙМ
Минимальный "джентльменский" набор к свиданию подорожал на 10%
Минимальный "джентльменский" набор из букета цветов, двух билетов в кино и коробки конфет сейчас обойдется примерно в 4,5 тысячи рублей, что на 10% больше... | 12.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-12T05:16+0300
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МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Минимальный "джентльменский" набор из букета цветов, двух билетов в кино и коробки конфет сейчас обойдется примерно в 4,5 тысячи рублей, что на 10% больше прошлого года, подсчитали для РИА Новости аналитики "Чек Индекс" компании "Платформа ОФД".
Аналитики сравнили стоимость товаров в составе такого набора с 1 по 10 февраля этого и прошлого года.
"Цена условного "джентльменского" набора к свиданию (букет цветов, два билета в кино, коробка конфет) в начале февраля составила 4471 рубль, на 10% выше уровня прошлого года", - приводят данные авторы исследования.
Медианная цена букета цветов подросла на 8% - до 2954 рублей, билета в кино - на 11%, до 448 рублей, коробки конфет - на 11%, до 621 рубля. Для сравнения, подарочный сертификат обойдется в 3100 рублей - его медианная цена по сравнению с прошлым годом прибавила 13%.
"В этом году мужчины не экономят на традиционных подарках для дам сердца. Рост штучных продаж демонстрирует, что произошла адаптация к росту ценника. Подорожание минимального набора знаков внимания в целом лишь немного превышает средний уровень инфляции по году", - рассказали авторы исследования.
При этом отмечается снижение реализации подарочных сертификатов, поскольку для многих стало важнее личное общение, обращают внимание они.
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бизнес, москва
Бизнес, Экономика, МОСКВА
Минимальный "джентльменский" набор к свиданию подорожал на 10%
"Чек Индекс": минимальный "джентльменский" набор к свиданию подорожал на 10%
МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Минимальный "джентльменский" набор из букета цветов, двух билетов в кино и коробки конфет сейчас обойдется примерно в 4,5 тысячи рублей, что на 10% больше прошлого года, подсчитали для РИА Новости аналитики "Чек Индекс" компании "Платформа ОФД".
Аналитики сравнили стоимость товаров в составе такого набора с 1 по 10 февраля этого и прошлого года.
"Цена условного "джентльменского" набора к свиданию (букет цветов, два билета в кино, коробка конфет) в начале февраля составила 4471 рубль, на 10% выше уровня прошлого года", - приводят данные авторы исследования.
Медианная цена букета цветов подросла на 8% - до 2954 рублей, билета в кино - на 11%, до 448 рублей, коробки конфет - на 11%, до 621 рубля. Для сравнения, подарочный сертификат обойдется в 3100 рублей - его медианная цена по сравнению с прошлым годом прибавила 13%.
"В этом году мужчины не экономят на традиционных подарках для дам сердца. Рост штучных продаж демонстрирует, что произошла адаптация к росту ценника. Подорожание минимального набора знаков внимания в целом лишь немного превышает средний уровень инфляции по году", - рассказали авторы исследования.
При этом отмечается снижение реализации подарочных сертификатов, поскольку для многих стало важнее личное общение, обращают внимание они.