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Минимальный "джентльменский" набор к свиданию подорожал на 10%

Минимальный "джентльменский" набор к свиданию подорожал на 10% - 12.02.2025, ПРАЙМ

Минимальный "джентльменский" набор к свиданию подорожал на 10%

Минимальный "джентльменский" набор из букета цветов, двух билетов в кино и коробки конфет сейчас обойдется примерно в 4,5 тысячи рублей, что на 10% больше... | 12.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-12T05:16+0300

2025-02-12T05:16+0300

2025-02-12T05:16+0300

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МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Минимальный "джентльменский" набор из букета цветов, двух билетов в кино и коробки конфет сейчас обойдется примерно в 4,5 тысячи рублей, что на 10% больше прошлого года, подсчитали для РИА Новости аналитики "Чек Индекс" компании "Платформа ОФД". Аналитики сравнили стоимость товаров в составе такого набора с 1 по 10 февраля этого и прошлого года. "Цена условного "джентльменского" набора к свиданию (букет цветов, два билета в кино, коробка конфет) в начале февраля составила 4471 рубль, на 10% выше уровня прошлого года", - приводят данные авторы исследования. Медианная цена букета цветов подросла на 8% - до 2954 рублей, билета в кино - на 11%, до 448 рублей, коробки конфет - на 11%, до 621 рубля. Для сравнения, подарочный сертификат обойдется в 3100 рублей - его медианная цена по сравнению с прошлым годом прибавила 13%. "В этом году мужчины не экономят на традиционных подарках для дам сердца. Рост штучных продаж демонстрирует, что произошла адаптация к росту ценника. Подорожание минимального набора знаков внимания в целом лишь немного превышает средний уровень инфляции по году", - рассказали авторы исследования. При этом отмечается снижение реализации подарочных сертификатов, поскольку для многих стало важнее личное общение, обращают внимание они.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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