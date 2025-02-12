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Глава Пентагона призвал НАТО быть смертоносной силой - 12.02.2025, ПРАЙМ
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Глава Пентагона призвал НАТО быть смертоносной силой
Глава Пентагона призвал НАТО быть смертоносной силой - 12.02.2025, ПРАЙМ
Глава Пентагона призвал НАТО быть смертоносной силой
НАТО должна быть "более смертоносной силой", а не дипломатическим клубом. Такое заявление сделал глава Пентагона Пит Хегсет, прибывший на заседание контактной... | 12.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-12T12:56+0300
2025-02-12T12:56+0300
политика
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МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. НАТО должна быть "более смертоносной силой", а не дипломатическим клубом. Такое заявление сделал глава Пентагона Пит Хегсет, прибывший на заседание контактной группы по Украине. "Прибыл в штаб-квартиру НАТО. Наша позиция ясна: НАТО должна быть более смертоносной силой, а не дипломатическим клубом. Пришло время союзникам показать себя", - написал он в социальной сети X.Контактная группа, в которую входят более 50 стран, в том числе 31 страна-член НАТО, координирует поставки оружия Киеву. Изначально группа была создана США вне НАТО и заседания проводились под американским председательством. С приходом новой администрации президента США Дональда Трампа, Великобритания стала председательствовать на заседаниях контактной группы.Ранее Пентагон заявлял, что на этом заседании Хегсет подтвердит приверженность Трампа как можно более скорому дипломатическому прекращению войны на Украине. Кроме того, он подчеркнет необходимость усиления европейского лидерства в вопросах оказания помощи по безопасности Украины. Отмечалось, что США на этой встрече не будут делать никаких объявлений о новом вооружении для Украины.
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нато, сша
Политика, НАТО, США
12:56 12.02.2025
 
Глава Пентагона призвал НАТО быть смертоносной силой

Глава Пентагона Хегсет призвал НАТО быть более смертоносной силой

© Фото : NATOШтаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия - ПРАЙМ, 1920, 12.02.2025
© Фото : NATO
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МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. НАТО должна быть "более смертоносной силой", а не дипломатическим клубом. Такое заявление сделал глава Пентагона Пит Хегсет, прибывший на заседание контактной группы по Украине.
"Прибыл в штаб-квартиру НАТО. Наша позиция ясна: НАТО должна быть более смертоносной силой, а не дипломатическим клубом. Пришло время союзникам показать себя", - написал он в социальной сети X.
Контактная группа, в которую входят более 50 стран, в том числе 31 страна-член НАТО, координирует поставки оружия Киеву. Изначально группа была создана США вне НАТО и заседания проводились под американским председательством. С приходом новой администрации президента США Дональда Трампа, Великобритания стала председательствовать на заседаниях контактной группы.
Ранее Пентагон заявлял, что на этом заседании Хегсет подтвердит приверженность Трампа как можно более скорому дипломатическому прекращению войны на Украине. Кроме того, он подчеркнет необходимость усиления европейского лидерства в вопросах оказания помощи по безопасности Украины. Отмечалось, что США на этой встрече не будут делать никаких объявлений о новом вооружении для Украины.
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