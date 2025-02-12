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Запасы нефти посчитаны: что с ними будет через пару десятков лет

Запасы нефти посчитаны: что с ними будет через пару десятков лет - 12.02.2025, ПРАЙМ

Запасы нефти посчитаны: что с ними будет через пару десятков лет

В России при нынешних темпах добычи нефти хватит примерно на 64,5 года, подсчитали в Минприроды. Это вовсе не мало. И, главное, подсчет далеко не окончательный. | 12.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-12T05:05+0300

2025-02-12T05:05+0300

2025-02-12T05:05+0300

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МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. В России при нынешних темпах добычи нефти хватит примерно на 64,5 года, подсчитали в Минприроды. Это вовсе не мало. И, главное, подсчет далеко не окончательный. Он сделан исходя из оценки разведанных на данный момент запасов.Однако ежегодно разведка недр позволяет открывать новые запасы нефти и газа, и зачастую темпы роста запасов опережают темпы добычи. Поэтому нельзя сказать, что через несколько десятков лет недра опустеют. Тем более, нынешние темпы добычи сырья в России ниже максимально возможных, но на это есть объективные причины, в числе которых и обязательства по сокращению производства в рамках работы ОПЕК+. В декабре 2024 добыча нефти в РФ составила 8,99 миллиона баррелей в сутки, что немного выше квоты ОПЕК+. Согласно обнародованным планам, с апреля 2025 года уровень добычи нефти в РФ должен начать увеличиваться. Теоретически, страна может выйти на 9,5 миллиона баррелей в сутки к концу текущего года. Это на 6% выше, чем производилось в декабре 2024 года.Но на практике как будут обстоять дела с апреля, сказать сложно: во-первых, времени еще много, во-вторых, непонятна конъюнктура, которая меняется слишком быстро для среднесрочных прогнозов. Помимо геополитики , существенное влияние будет оказывать еще и экономическая политика новой администрации в США в частности, в отношении сектора добычи нефти и торговых пошлин. Позиция ОПЕК+ по этому вопросу зависит от ценовой конъюнктуры. Если нефть окажется дешевле 70 долларов за баррель, весьма вероятно что планы увеличения добычи в очередной раз будут отложены.В более долгосрочной перспективе у России есть любопытные и жизнеспособные идеи, которые могут сработать в плюс. Например, у "Роснефти" в разработке огромный проект "Восток Ойл", который при выходе на проектную мощность может добавить около 2 миллионов баррелей в сутки. Фактически общая добыча "черного золота" поднимется тогда на 20%. И, конечно, важно найти стабильного платежеспособного покупателя. Ключевые рынки сбыта нефти для России сейчас — Азия: КНР, Индия, другие страны региона. Они могут остаться приоритетными и в обозримом будущем, учитывая запас потенциального спроса на сырье и нефтепродукты. Однако сомнительно, что много российской нефти поедет в Африку. Логистика окажется неоправданно дорогой. То же касается и стран Южной Америки: сырье есть гораздо ближе, в Венесуэле.Автор - Дмитрий Скрябин, портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал"

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Дмитрий Скрябин https://cdnn.1prime.ru/img/84276/87/842768779_108:0:463:355_100x100_80_0_0_b06dd64cf21399803263f502e0dbe9b4.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Дмитрий Скрябин https://cdnn.1prime.ru/img/84276/87/842768779_108:0:463:355_100x100_80_0_0_b06dd64cf21399803263f502e0dbe9b4.jpg

мнения аналитиков, нефть, опек, минприроды, роснефть, азия, рф