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Китай снизил импорт российской нефти
Китай снизил импорт российской нефти - 12.02.2025, ПРАЙМ
Китай снизил импорт российской нефти
Китай в декабре снизил закупки российской нефти на 9% в натуральном выражении по сравнению с ноябрем и уменьшил общий такой импорт на 5%, сообщается в... | 12.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-12T18:29+0300
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2025-02-12T18:29+0300
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МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Китай в декабре снизил закупки российской нефти на 9% в натуральном выражении по сравнению с ноябрем и уменьшил общий такой импорт на 5%, сообщается в ежемесячном докладе ОПЕК. "Приток нефти из России снизился на 9% по сравнению с предшествовавшим месяцем", - говорится в докладе, подводя итоги декабря. Отмечается, что РФ по-прежнему занимает первое место в поставках нефти в Китай с долей в 18%. При этом закупки у Саудовской Аравии, второго импортера Китая, выросли на 24% месяц к месяцу, а их доля составила 14%. Малайзия также заняла почти 14% в общем объеме импортных поставок. "Импорт нефти в Китай снизился после значительного роста в предыдущем месяце и составил в среднем 11,3 миллиона баррелей в сутки. Это означает падение на 542 тысяч баррелей в сутки, или на 5%, по сравнению с предыдущим месяцем. По сравнению с тем же месяцем прошлого года импорт нефти снизился на 122 тысячи баррелей в сутки, или примерно на 1%. За год импорт нефти в Китай в 2024 году составил в среднем 11,1 миллиона баррелей в сутки, что на 230 тысяч баррелей, или на 2%, меньше, чем в прошлом году", - добавляется в докладе.
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китай, россия
Китай снизил импорт российской нефти
ОПЕК: Китай в декабре снизил импорт нефти из РФ на 9% в натуральном выражении
МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Китай в декабре снизил закупки российской нефти на 9% в натуральном выражении по сравнению с ноябрем и уменьшил общий такой импорт на 5%, сообщается в ежемесячном докладе ОПЕК.
"Приток нефти из России снизился на 9% по сравнению с предшествовавшим месяцем", - говорится в докладе, подводя итоги декабря.
Отмечается, что РФ по-прежнему занимает первое место в поставках нефти в Китай с долей в 18%.
При этом закупки у Саудовской Аравии, второго импортера Китая, выросли на 24% месяц к месяцу, а их доля составила 14%. Малайзия также заняла почти 14% в общем объеме импортных поставок.
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"Импорт нефти в Китай снизился после значительного роста в предыдущем месяце и составил в среднем 11,3 миллиона баррелей в сутки. Это означает падение на 542 тысяч баррелей в сутки, или на 5%, по сравнению с предыдущим месяцем. По сравнению с тем же месяцем прошлого года импорт нефти снизился на 122 тысячи баррелей в сутки, или примерно на 1%. За год импорт нефти в Китай в 2024 году составил в среднем 11,1 миллиона баррелей в сутки, что на 230 тысяч баррелей, или на 2%, меньше, чем в прошлом году", - добавляется в докладе.