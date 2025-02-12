https://1prime.ru/20250212/neft-854884310.html

Китай снизил импорт российской нефти

Китай снизил импорт российской нефти - 12.02.2025, ПРАЙМ

Китай снизил импорт российской нефти

Китай в декабре снизил закупки российской нефти на 9% в натуральном выражении по сравнению с ноябрем и уменьшил общий такой импорт на 5%, сообщается в... | 12.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-12T18:29+0300

2025-02-12T18:29+0300

2025-02-12T18:29+0300

экономика

китай

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/84242/51/842425133_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_762c74940289b9e8b336a6fba2081edf.jpg

МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Китай в декабре снизил закупки российской нефти на 9% в натуральном выражении по сравнению с ноябрем и уменьшил общий такой импорт на 5%, сообщается в ежемесячном докладе ОПЕК. "Приток нефти из России снизился на 9% по сравнению с предшествовавшим месяцем", - говорится в докладе, подводя итоги декабря. Отмечается, что РФ по-прежнему занимает первое место в поставках нефти в Китай с долей в 18%. При этом закупки у Саудовской Аравии, второго импортера Китая, выросли на 24% месяц к месяцу, а их доля составила 14%. Малайзия также заняла почти 14% в общем объеме импортных поставок. "Импорт нефти в Китай снизился после значительного роста в предыдущем месяце и составил в среднем 11,3 миллиона баррелей в сутки. Это означает падение на 542 тысяч баррелей в сутки, или на 5%, по сравнению с предыдущим месяцем. По сравнению с тем же месяцем прошлого года импорт нефти снизился на 122 тысячи баррелей в сутки, или примерно на 1%. За год импорт нефти в Китай в 2024 году составил в среднем 11,1 миллиона баррелей в сутки, что на 230 тысяч баррелей, или на 2%, меньше, чем в прошлом году", - добавляется в докладе.

https://1prime.ru/20250122/uzbekistan-854366459.html

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

китай, россия