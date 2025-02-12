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Новак расскажет в Совфеде о мерах поддержки экономики
Новак расскажет в Совфеде о мерах поддержки экономики - 12.02.2025, ПРАЙМ
Новак расскажет в Совфеде о мерах поддержки экономики
Вице-премьер РФ Александр Новак выступит на пленарном заседании Совфеда в среду, в ходе "правительственного часа" он расскажет о мерах поддержки эффективности и | 12.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-12T00:27+0300
2025-02-12T00:27+0300
2025-02-12T00:27+0300
экономика
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александр новак
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МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак выступит на пленарном заседании Совфеда в среду, в ходе "правительственного часа" он расскажет о мерах поддержки эффективности и конкурентоспособности экономики России.
В повестке заседания - закон, вводящий "период охлаждения" по потребительским кредитам.
Документ направлен на защиту граждан от действий мошенников, принуждающих их брать кредиты. Законом предусмотрено введение при выдаче заемных средств "периода охлаждения", в течение которого не будут осуществляться финансовые операции: четыре часа - для сумм от 50 до 200 тысяч рублей, 48 часов - для сумм от 200 тысяч рублей и выше.
Кроме того, при обращении в кредитную организацию или МФО все заемщики будут обязаны представлять свой ИНН.
В повестке заседания - также закон об индексации военных пенсий с 1 января 2025 года на уровень инфляции.
Сенаторы планируют принять обращение к правительству РФ и органам государственной власти субъектов РФ по вопросу о создании условий для изучения русского языка иностранными гражданами и лицами без гражданства, проживающими на территории России. Документ направлен на создание для них условий для успешного изучения русского языка и прохождения тестирования.
В рамках "Времени эксперта" перед сенаторами выступит председатель Союза театральных деятелей РФ Владимир Машков.
В заседании Совета Федерации примет участие первый председатель верхней палаты парламента (1994-1996 годов) Владимир Шумейко, который недавно отметил 80-летний юбилей.
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рф, москва, александр новак, совет федерации
Экономика, РФ, МОСКВА, Александр Новак, Совет Федерации
Новак расскажет в Совфеде о мерах поддержки экономики
Вице-премьер Новак расскажет в Совфеде о мерах поддержки эффективности экономики
МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак выступит на пленарном заседании Совфеда в среду, в ходе "правительственного часа" он расскажет о мерах поддержки эффективности и конкурентоспособности экономики России.
В повестке заседания - закон, вводящий "период охлаждения" по потребительским кредитам.
Документ направлен на защиту граждан от действий мошенников, принуждающих их брать кредиты. Законом предусмотрено введение при выдаче заемных средств "периода охлаждения", в течение которого не будут осуществляться финансовые операции: четыре часа - для сумм от 50 до 200 тысяч рублей, 48 часов - для сумм от 200 тысяч рублей и выше.
Кроме того, при обращении в кредитную организацию или МФО все заемщики будут обязаны представлять свой ИНН.
В повестке заседания - также закон об индексации военных пенсий с 1 января 2025 года на уровень инфляции.
Сенаторы планируют принять обращение к правительству РФ и органам государственной власти субъектов РФ по вопросу о создании условий для изучения русского языка иностранными гражданами и лицами без гражданства, проживающими на территории России. Документ направлен на создание для них условий для успешного изучения русского языка и прохождения тестирования.
В рамках "Времени эксперта" перед сенаторами выступит председатель Союза театральных деятелей РФ Владимир Машков.
В заседании Совета Федерации примет участие первый председатель верхней палаты парламента (1994-1996 годов) Владимир Шумейко, который недавно отметил 80-летний юбилей.