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Новак обозначил сроки завершения строительства "Мурманского СПГ"

Новак обозначил сроки завершения строительства "Мурманского СПГ" - 12.02.2025, ПРАЙМ

Новак обозначил сроки завершения строительства "Мурманского СПГ"

Строительство "Мурманского СПГ" мощностью 30 миллиардов кубометров газа в год планируется завершить до 2030 года, заявил вице-премьер Александр Новак. | 12.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-12T12:37+0300

2025-02-12T12:37+0300

2025-02-12T12:37+0300

энергетика

газ

россия

новатэк

александр новак

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МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Строительство "Мурманского СПГ" мощностью 30 миллиардов кубометров газа в год планируется завершить до 2030 года, заявил вице-премьер Александр Новак. "Сейчас модель газификации Мурманской области связана со строительством общего газопровода для газификации жилищно-коммунального хозяйства, предприятий и строительства крупного потребителя - завода по сжижению газа мощностью примерно 30 миллиардов кубометров газа", - сказал он, выступая в Совете Федерации. "Пока у нас планы, что строительство завода планируется в период где-то до 2030 года и, соответственно, подведение соответствующей инфраструктуры ‐ тоже к этому периоду", - добавил Новак. Компания "Новатэк" планирует построить в поселке Белокаменка Мурманской области завод СПГ. Мощность завода составит 20,4 миллиона тонн, а строительство трех линий сжижения планируется осуществить несколькими этапами с 2027 по 2030 год. Завод будет обеспечивать ресурсами газопровод Волхов - Мурманск - Белокаменка протяженностью порядка 1300 километров. Согласно схеме территориального планирования в области федерального транспорта, его мощность составит 41,2 миллиарда кубометров в год. Директор департамента развития газовой отрасли Минэнерго РФ Артем Верхов в марте сообщал, что строительство газопровода-отвода Волхов - Мурманск уже началось. Изначально предполагалось, что его реализацией будет заниматься "Новатэк", но в конце 2024 года правительство передало "Газпрому" строительство газопровода.

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газ, россия, новатэк, александр новак